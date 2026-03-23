Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a anunțat organizarea simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026, care se va desfășura în perioada 23 – 25 martie.

27 de unități de învățământ (din totalul de 28 care au clase de a XII-a și a XIII-a) vor organiza simularea, iar 3.348 de elevi sunt înscriși pentru susținerea probelor.

Calendarul simulării:

23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 aprilie 2026 – Afișarea rezultatelor

Examenele se vor desfășura în 27 de centre, accesul elevilor fiind permis până la ora 08:30, iar probele încep la ora 09:00. Candidații vor primi subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne.

Probele vor fi monitorizate audio-video, iar regulile sunt stricte:

Este interzisă introducerea materialelor ajutătoare (manuale, notițe etc.)

Telefoanele mobile și dispozitivele electronice sunt complet interzise

Elevii nu pot intra în săli cu ghiozdane sau genți – acestea vor fi lăsate în spații special amenajate

Cei care refuză să respecte aceste reguli nu vor fi primiți în examen.

Pentru sesizarea eventualelor nereguli, ISJ Dâmbovița pune la dispoziție un TelVerde: 0800 816 245.

Simularea are rolul de a-i familiariza pe elevi cu rigorile examenului de Bacalaureat și de a evalua nivelul de pregătire înainte de examenul propriu-zis.