Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a prezentat bilanțul activității pe anul 2025, un an marcat de intervenții continue, misiuni complexe și un ritm susținut al solicitărilor din partea populației

Prin 112, la nivelul județului au fost înregistrate peste 40.500 de apeluri care anunțau situații de urgență. Cele 11 subunități operative au desfășurat 19.143 de intervenții, acoperind incendii, incendii de vegetație, misiuni de protecție a comunităților și alte tipuri de urgențe.

Componenta SMURD a avut un rol esențial: aproape 13.000 de persoane au primit primul ajutor, iar mii dintre acestea au fost transportate la unitățile medicale. Timpul mediu de răspuns – 7 minute în urban și 14 minute în rural – confirmă eficiența echipajelor.

Pe linie preventivă, au fost distribuite peste 151.000 de materiale informative, iar sistemul RO-ALERT a fost utilizat în 60 de situații pentru avertizarea populației.

Un pas important pentru consolidarea capacității de intervenție îl reprezintă preluarea unui teren la Băleni, în vederea înființării unei noi subunități, precum și intrarea în dotare a patru ambulanțe SMURD și a unui autoturism pentru intervenții operative.

Bilanțul anului 2025 reflectă profesionalismul, dedicarea și capacitatea de reacție a pompierilor dâmbovițeni, care au fost permanent în slujba comunității.