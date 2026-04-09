 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița a organizat o activitate de instruire în domeniul primului ajutor, la sediul Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel” din Târgoviște.

By: Roxana - Ionela Botea

La sesiune au participat aproximativ 60 de cadre militare, care au învățat atât teorie, cât și practică despre modul corect de intervenție în situații medicale de urgență, până la sosirea echipajelor specializate.

 Temele abordate au inclus:resuscitarea cardio-pulmonară la adulți;poziția laterală de siguranță;dezobstrucția căilor respiratorii;conduita în cazul hipotermiei;

măsurile necesare în hemoragii puternice;

intervenția în situația convulsiilor.

Astfel de instruiri sunt esențiale pentru dezvoltarea capacității de reacție rapidă și pentru formarea deprinderilor necesare acordării primului ajutor în mod eficient și sigur.

Roxana - Ionela Botea
