Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa a organizat o ședință aniversară dedicată împlinirii a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

By: Roxana - Ionela Botea

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa a organizat o ședință aniversară dedicată împlinirii a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Evenimentul a avut loc în „Sala Roșie” a Universitatea Valahia din Târgoviște, la Centrul Internațional de Conferințe (Corpul K), reunind oficialități locale, reprezentanți ai instituțiilor partenere și cadre militare în activitate.

Momentul aniversar marchează semnarea, în anul 1850, de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, a „Legiuirii pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”, actul care a pus bazele Jandarmeriei Române moderne.

Ceremonie solemnă și mesaje de apreciere

Ședința aniversară a debutat cu intonarea Imnului Național al României, urmată de evocarea momentelor importante din istoria Armei.

Colonelul Mihai Matei a transmis mesajul Inspectorului General al Jandarmeria Română, general-maior Alin Mastan, adresat tuturor jandarmilor cu prilejul acestei aniversări.

La eveniment au participat autoritățile,  reprezentanții Arhiepiscopiei Târgoviștei 

precum și șefii structurilor partenere și cadre militare ale Jandarmeriei Dâmbovița.

Avansări în grad și distincții de onoare

Cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române:

2 ofițeri și 11 subofițeri au fost avansați în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim

Inspectorul șef i-a felicitat pentru profesionalism și rezultatele deosebite

Momentul de vârf al ceremoniei a fost acordarea titlului de „Jandarm de Onoare al Unității” plutonierului-adjutant Dragoș Ciulu, pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă festivă, cu mesaje de apreciere pentru jandarmii dâmbovițeni și pentru rolul esențial al Jandarmeriei în menținerea ordinii și siguranței publice.

La mulți ani, Jandarmeria Română!

 La mulți ani, jandarmi dâmbovițeni!

