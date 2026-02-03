Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița vine cu recomandări importante pentru toți turiștii care aleg să se aventureze în Munții Bucegi

Pregătirea și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența între o drumeție reușită și situații periculoase.

Informați-vă despre traseu: Aflați gradul de dificultate al drumului și condițiile climatice locale.

Autoturisme echipate corespunzător: Folosiți tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip și lopată.

Echipament de siguranță: Nu plecați singuri. Luați lanternă, rucsac, trusă de prim-ajutor și haine adecvate.

Atenție la trasee: Evitați drumurile dificile sau neamenajate, mai ales în condiții de ceață sau viscol. Urmați doar traseele marcate și nu le deteriorați.

Apel la jandarmi: Dacă întâmpinați dificultăți, informați jandarmii montani și respectați indicațiile lor. Aceștia vă pot ghida sau ajuta în situații de urgență.

Situații de urgență:

Turistii aflați în pericol pot apela 0749.034639 sau 0749.058037, precum și numărul de urgență 112 pentru a solicita sprijinul jandarmilor montani.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița reamintește că muntele este frumos, dar imprevizibil, iar pregătirea atentă și respectarea regulilor pot salva vieți. Siguranța turiștilor depinde atât de echipament, cât și de responsabilitatea individuală.