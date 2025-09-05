Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București, cantonament la Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București participă în această perioadă la un cantonament la Complexul Turistic de Natație din Târgoviște, pregătindu-se intens atât în bazin, cât și în afara lui.

Antrenorii clubului urmăresc o combinație de antrenamente în apă și exerciții fizice pe uscat, menite să îmbunătățească rezistența, viteza și tehnica sportivilor. Cantonamentul face parte din strategia clubului de a pregăti sportivii pentru competițiile naționale și internaționale viitoare.

„Este important ca înotătorii să își dezvolte atât abilitățile tehnice în apă, cât și condiția fizică generală. Acest cantonament la Târgoviște ne oferă cadrul perfect pentru acest lucru”, a declarat unul dintre antrenorii clubului.

Pe durata șederii, sportivii beneficiază de facilitățile moderne ale Complexului Turistic de Natație și de sprijinul echipei tehnice, care le monitorizează progresul zilnic.

