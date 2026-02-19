Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Înotătorii continuă pregătirile la Complexul Turistic de Natație Târgoviște 

By: Roxana - Ionela Botea

Pentru înotătorii de la CSM Târgoviște, fiecare zi este o oportunitate de a acumula experiență, forță și tehnică, sub supravegherea atentă a antrenorilor.

Chiar și în perioada de relaxare pentru majoritatea elevilor, sportivii de performanță mențin un ritm intens de antrenamente, adaptat pentru a dezvolta rezistența, viteza și coordonarea. Fiecare ședință include exerciții de înot stil liber, bras, fluture și spate, precum și antrenamente complementare de forță și mobilitate, menite să optimizeze progresul fiecărui sportiv.

„Vacanța nu înseamnă pauză, ci oportunitate de progres. Acumulările făcute acum vor face diferența în competițiile viitoare”, explică antrenorul coordonator.

Disciplinele tehnice și programul structurat îi ajută pe tineri să își mențină motivația și să se pregătească pentru concursurile naționale și internaționale programate în 2026. Munca constantă, pasiunea și determinarea fac parte din identitatea CSM Târgoviște, iar rezultatele nu întârzie să apară.

Sportivii continuă să demonstreze că performanța nu ia vacanță, iar fiecare antrenament este un pas mai aproape de obiectivele mari.

