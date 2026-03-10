În luna februarie 2026, autoturismele, care reprezintă aproximativ 82% din total piață, au înregistrat un volum de 8.903 unități.

Autoturismele “electrificate” au o scădere de -3%, realizând o cotă de piaţă de 67.4%, din care:

Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o scădere de -30%, cu o cotă de piaţă de 22.9%;

Autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creştere de +19%, cu o cotă de piaţă de 26%;

Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creştere de +16.7%, cu o cotă de piaţă de 8%;

Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creştere de +35%, cu o cotă de piaţă de 10.5%;

Luni, 9 martie, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a anunțat că înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu -24,4% față de februarie 2025.