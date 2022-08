ÎNFRÂNGERI PE LINIE PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET FEMININ 3X3. ANCUȚA STOENESCU ȘI ANA MARIA VÂRJOGHE NU AU PUTUT OPRI DEZASTRUL

1 0

Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei s-a clasat pe locul 8 la turneul de la Edmonton din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, dupa ce a inregistrat trei infrangeri in Grupa B si a ratat astfel accesul in fazele eliminatorii. In formula Ancuta Stoenescu, Ana Maria Virjoghe, Bianca Fota si Andreea Mititelu, Acvilele au cedat in toate cele dispute din faza grupelor, fiind depasite de selectionata Canadei, cu 8-22, de echipa americana Force 10, cu 10-21, si de echipa Frantei, cu 14-18. Saptamana viitoare, nationala Romaniei va juca in turneul gazduit de localitatea mongoleza Sukhbaatar. Dupa patru turnee, Romania a acumulat 133 de puncte si ocupa locul 6 in clasamentul general in care au punctat pana in prezent 27 de echipe din intreaga lume.

Nationala feminina de baschet 3×3 a Romaniei a luat startul ieri noapte in turneul de la Edmonton, din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele intrand pe teren in formula Ancuta Stoenescu, Ana Maria Virjoghe, Bianca Fota si Andreea Mititelu. In primul meci din Grupa B, echipa noastra a cedat clar in fata selectionatei tarii gazda, Canada, cu scorul de 8-22, si tot la o diferenta consistenta au fost invinse si de echipa americana Force 10, cu scorul de 10-21.

In ultima confruntare, Acvilele au jucat de la egal la egal cu Franta, dar pana la urma au fost nevoite sa se recunoasca invinse, cu scorul de 14-18, rezultat care a atras si ratarea calificarii in faza meciurilor eliminatorii. In urma rezultatelor inregistrate in prima faza, Romania s-a clasat pe locul 8 in turneul de la Edmonton si a mai acumulat inca 35 de puncta pentru rankingul FIBA 3×3. Dupa ce a fost prezenta la patru turnee, Romania a acumulat 133 de puncte si ocupa locul 6 in clasamentul general in care au punctat pana in prezent 27 de echipe din intreaga lume.

Saptamana viitoare, in perioada 5-6 august, nationala Romaniei va evolua in turneul gazduit de localitatea mongoleza Sukhbaatar.