Înfrângere pentru Chindia la București. Steaua se impune cu 2-0

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște a cedat în deplasare în fața formației CSA Steaua București, scor 2-0, într-un meci în care gazdele au fost mai eficiente în fața porții.

Partida s-a disputat pe terenul bucureștenilor, iar Steaua a reușit să controleze jocul în mare parte, reușind să marcheze de două ori și să își asigure cele trei puncte. Chindia a încercat să revină în joc, însă ocaziile create nu au fost suficiente pentru a modifica tabela.

Deși rezultatul nu a fost cel dorit, jucătorii formației târgoviștene au luptat până la final, încercând să reducă din diferență, însă defensiva gazdelor s-a dovedit solidă.

Această înfrângere vine într-un moment important al sezonului, iar Chindia va trebui să se concentreze rapid pe următoarele partide, unde fiecare punct poate conta în clasament.

Suporterii roș-albaștri rămân însă alături de echipă, iar următorul meci reprezintă o nouă șansă pentru revenire și acumularea de puncte importante.

Final:

CSA Steaua București – AFC Chindia Târgoviște 2-0

România face pași spre adoptarea monedei euro. Anunț important făcut de Mugur Isărescu
România U21 rămâne în cursa pentru EURO după dubla perfectă din martie
Roxana - Ionela Botea
