ÎNCEPE NEBUNIA ÎN BASCHETUL JUVENIL

Statiunea de tineret Costinesti poate fi numita cu siguranta “capitala baschetului juvenil romanesc” in urmatoarele trei saptamani! Si asta, pentru ca, de duminica 12 iunie si pana in data de 2 iulie, peste 400 de echipe de baschet cu sportivi avand varste cuprinse intre 8 si 12 ani vor evolua in cadrul Festivalului de BabyBaschet si MiniBaschet 2022, dar si a Campionatelor Nationale U12, cel mai mare eveniment sportiv dedicat copiilor din Romania fiind organizat de Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, si in parteneriat cu Biroul de Turism pentru Tineret si Primaria Costinesti. Accesul publicului este liber, astfel ca invitam pe toti iubitorii baschetului si nu numai sa vina in baza sportiva BTT Costinesti pentru a se bucura de atmosfera de sarbatoare ce va fi generata de competitia celor mai mici baschetbalisti din toata tara in briza marii si sub razele soarelui. Si nu uitati de sloganul care va fi pe buzele tuturor: Haide, bine, bravo!

Cel mai important eveniment baschetbalistic dedicat copiilor de până la 12 ani revine, în forță, în această vară, pe terenurile bazei sportive BTT Costinești, de această dată, fără restricții epidemiologice, astfel că accesul părinților, rudelor, prietenilor si suporterilor la toate meciurile va fi liber. Vreme de trei săptămâni, toate terenurile de baschet din baza sportivă situată în stațiunea Costinești vor fi asaltate de copii veniți din întrega țară pentru a se bucura de frumusețea jocului de baschet, dar și de soare și briza mării. Va fi un eveniment de anvergură, care poate stabili un nou record national de participare și, implicit, un record național de meciuri disputate săptămânal în aceeași locație. Ca noutate, baschetul se va face resimtit si pe terenurile amenajate special in Tabara Schitu, Primaria Costinesti venind in sprijinul FRB si punand la dispozitie terenul din vechea tabara scolara pentru ca programul de meciuri sa nu fie aglomerat.

Conform calendarului, primul fluier al arbitrilor în cadrul Festivalului de BabyBaschet si MiniBaschet, ediția 2022, se va auzi în dimineața zilei de 13 iunie, atunci când sunt programate primele partide de babybaschet. La fel ca și la edițiile dinaintea pandemiei Covid-19, atmosfera de pe baza BTT Costinești va fi destinsă, cu mii de copii care vor încerca să descopere cât mai multe din tainele sportului de sub panouri și să-și etaleze talentul și calitățile sportive, mulți dintre ei fiind parte, cu siguranță, din viitorul baschetului românesc. Iar revenirea în forță a evenimentului sportiv va fi marcată, în fiecare săptămână, de ”Marșul micului baschetbalist”, o promenadă la care participă toți concurenții alături de antrenori și suporteri, in vreme ce pe perioada fiecărei saptamani competitionale, participantii vor avea parte si de diverse concursuri si surprize, precum și de acțiuni artistice la Teatrul de Vară.