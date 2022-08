Începe Festivalul „Peștera –Padina”

Zilele acestea are loc fenomenul astronomic care marchează, în fiecare an, luna august și care este cel mai celebru curent de meteori. Faza maximă a Perseidelor va fi atinsă în perioada 12-13 august și pe cer pot fi observate zeci de stele căzătoare. Perseidele, cunoscute şi sub denumirea de „stele căzătoare” […]