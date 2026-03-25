Începând de duminică, 29 martie 2026, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște trece la programul de vară, oferind vizitatorilor mai mult timp pentru a explora colecțiile și expozițiile variate ale muzeelor aflate în administrarea sa.

Publicul este așteptat atât pentru recreere, cât și pentru a descoperi multiplele fațete ale trecutului și prezentului, ilustrate printr-o gamă largă de exponate permanente și temporare.

Programul de vizitare vară 2026:

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9:00 – 18:30, ultimul bilet fiind eliberat la ora 18:00. Luni, aceste muzee vor fi închise.

Muzeul de Artă, Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanței”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa-Atelier „Gheorghe Petrașcu” și Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9:00 – 17:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 16:30. Luni, aceste muzee vor fi închise.

Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din Vulcana-Pandele și Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” din Pietroșița vor putea fi vizitate de marți până duminică, între orele 8:00 – 16:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 15:30. Luni, aceste locații vor fi închise.

Casa Memorială „Ion Luca Caragiale” și Muzeul de Etnografie Pucioasa vor fi deschise de miercuri până duminică, între orele 8:00 – 16:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 15:30. În zilele de luni, marți și în primul și al treilea weekend al lunii, aceste muzee vor fi închise.

Directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște a transmis că această schimbare vine în sprijinul vizitatorilor, oferind mai mult timp pentru a descoperi bogăția patrimoniului local și pentru a participa la activitățile educative și recreative organizate în cadrul muzeelor.

Astfel, târgoviștenii și turiștii au acum posibilitatea să exploreze mai mult din istoria și cultura județului Dâmbovița, într-un cadru plăcut și sigur