Începând de duminică, 29 martie 2026, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște trece la programul de vară, oferind vizitatorilor mai mult timp pentru a explora colecțiile și expozițiile variate ale muzeelor aflate în administrarea sa.

By: Roxana - Ionela Botea

Publicul este așteptat atât pentru recreere, cât și pentru a descoperi multiplele fațete ale trecutului și prezentului, ilustrate printr-o gamă largă de exponate permanente și temporare.

Programul de vizitare vară 2026:

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9:00 – 18:30, ultimul bilet fiind eliberat la ora 18:00. Luni, aceste muzee vor fi închise.

Muzeul de Artă, Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanței”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa-Atelier „Gheorghe Petrașcu” și Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9:00 – 17:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 16:30. Luni, aceste muzee vor fi închise.

Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din Vulcana-Pandele și Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” din Pietroșița vor putea fi vizitate de marți până duminică, între orele 8:00 – 16:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 15:30. Luni, aceste locații vor fi închise.

Casa Memorială „Ion Luca Caragiale” și Muzeul de Etnografie Pucioasa vor fi deschise de miercuri până duminică, între orele 8:00 – 16:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 15:30. În zilele de luni, marți și în primul și al treilea weekend al lunii, aceste muzee vor fi închise.

Directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște a transmis că această schimbare vine în sprijinul vizitatorilor, oferind mai mult timp pentru a descoperi bogăția patrimoniului local și pentru a participa la activitățile educative și recreative organizate în cadrul muzeelor.

Astfel, târgoviștenii și turiștii au acum posibilitatea să exploreze mai mult din istoria și cultura județului Dâmbovița, într-un cadru plăcut și sigur

Articolul precedent
Autoritățile au adoptat modificări semnificative la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
Articolul următor
Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai luminoase și pline de speranță zile din calendarul creștin
Popular

Știri
Dâmbovița

Preţ carburanţi 25 martie 2026,ziua şi scumpirea carburanţilor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ziua şi scumpirea carburanţilor nu mai este deja...

Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai luminoase și pline de speranță zile din calendarul creștin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În tradiția populară românească, această zi este cunoscută și...

Autoritățile au adoptat modificări semnificative la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Noile prevederi vizează atât persoanele aflate în căutarea unui...

Târgoviște: Centru modern pentru copiii cu autism și sindrom Down

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile locale au anunțat construirea unui centru specializat...

News

Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai luminoase și pline de speranță zile din calendarul creștin

Religie 0
În tradiția populară românească, această zi este cunoscută și...

Autoritățile au adoptat modificări semnificative la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj

Administraţie 0
Noile prevederi vizează atât persoanele aflate în căutarea unui...

Târgoviște: Centru modern pentru copiii cu autism și sindrom Down

Administraţie 0
Autoritățile locale au anunțat construirea unui centru specializat...

© 2023 Ziarul Dâmbovița