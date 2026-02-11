Începând cu 2026, accesul la voucherele de vacanță este mai strict

Doar salariații din sectorul public care au un venit lunar net de cel mult 6.000 de lei mai pot beneficia de acest sprijin. Anul trecut, limita era stabilită la 8.000 de lei, ceea ce însemna că un număr mai mare de bugetari era eligibil. Scăderea pragului exclude acum o parte semnificativă dintre angajați.Un alt element de noutate este eliminarea contribuției personale a angajaților,

Pentru anul 2026, valoarea voucherului de vacanță este fixată la 800 de lei pentru fiecare beneficiar. Suma este acordată pe un card electronic, utilizabil doar pentru servicii turistice din România. Cardul are o valabilitate de 12 luni de la data alimentării, iar banii nefolosiți nu pot fi retrași sau transformați în numerar.