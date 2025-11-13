Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Încep lucrările de modernizare la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște , prima investiție majoră din istoria instituției

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Au început lucrările la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște, un moment așteptat de întreaga comunitate educațională. Este vorba despre primele investiții serioase din istoria acestei unități de învățământ, care va beneficia de o modernizare amplă, consolidare structurală și reabilitare energetică.

Proiectul are o valoare totală de 30.548.652 lei, finanțarea fiind obținută de Primăria Municipiului Târgoviște prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Prin această investiție, clădirea colegiului va fi complet modernizată, oferind elevilor și profesorilor condiții sigure și moderne pentru procesul educațional, dar și un mediu prietenos, eficient energetic și adaptat cerințelor actuale.

Acesta este un nou pas important în strategia administrației locale de modernizare a infrastructurii școlare din municipiu, după numeroase alte proiecte similare derulate în ultimii ani.

 Colegiul Economic „Ion Ghica” – un simbol al educației economice din Dâmbovița – intră astfel într-o nouă etapă, una a renașterii și performanței.

Articolul precedent
Vizită regală la Universitatea „Valahia” din Târgoviște – Principesa Sofia a României, în mijlocul comunității academice
Articolul următor
Succes major pentru fermierii români: achiziția de animale devine investiție eligibilă din fonduri europene
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Atenție la fraudele online: atacatorii folosesc identitatea autorităților pentru a înșela utilizatorii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra unor mesaje false care...

Dosar penal pentru un tânăr de 16 ani prins conducând fără permis în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Butimanu au oprit pentru...

România încheie cu succes Campionatul Balcanic de Karate de la Rijeka, Croația

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Lotul național de karate al României a încheiat cu...

CHINDIA TÂRGOVIȘTE – APROAPE DE SUPORTERI! PRIMUL CÂȘTIGĂTOR AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE CLUB: MĂDĂLIN ANGHEL

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
La meciul disputat pe Stadionul „Eugen Popescu” împotriva formației CS...

News

Atenție la fraudele online: atacatorii folosesc identitatea autorităților pentru a înșela utilizatorii

Social 0
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra unor mesaje false care...

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni

Social 0
Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, sub coordonarea...

Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Social 0
Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci...

© 2023 Ziarul Dâmbovița