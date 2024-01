Incendiu produs la o casă în orașul Găești, pe strada 1 Decembrie

Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul că incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

Incendiul a fost lichidat. Nu au fost înregistrate victime.

RECOMANDĂRI!

Reamintim că cele mai multe incendii la locuințe au drept cauză coșurile de fum necurățate, instalațiile electrice improvizate sau cu defecțiuni, precum și mijloacele de încălzire lăsate nesupravegheate.

Nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp, deoarece conductorii se încălzesc şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric; nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu; nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora; nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător; pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate; nu amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în apropierea surselor de căldură, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor; nu suprasolicitaţi sobele cu acumulare de căldură şi nu lăsaţi mijloace de încălzire nesupravegheate sau în grija copiilor; nu amplasaţi materiale combustibile la mai puţin de un metru faţă de mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare, plite etc.); nu depozitaţi materiale combustibile (lemne, carburanţi, hârtie) în podurile locuinţelor; nu utilizaţi coşuri de evacuare a fumului deteriorate sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din construcţia locuinţelor; înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor defecţiuni (fisuri, crăpături, depuneri de funingine, înfundări, etc.); pe timpul funcţionării menţineţi uşiţa focarului închisă, iar în faţa sobelor amplasaţi o cutie metalică de protecţie în cazul căderii accidentale a jarului sau lemnelor aprinse; depozitaţi cenuşa şi jăraticul în gropi speciale, iar în condiţii de vânt stingeţi-le cu apă; nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau altor elemente de construcţie care pot lua foc; atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros) şi de aceea nu poate fi sesizat, iar inhalarea lui poate să ucidă.

Numărul mare de incendii produse in județul nostru pe fondul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pune în pericol vieți omenești și multe bunuri materiale însemnate

Recomand[ri utile: Pentru a trece cu bine peste sezonul rece și pentru a preîntâmpina izbucnirea incendiilor vă recomandăm să respectați cu strictețe următoarele măsuri care vă vor ține în siguranță pe dumneavoastră și pe cei dragi:

Dacă ai șemineu sau sobă, verifică instalația și curăță coșul. În mod obișnuit ar trebui să faci acest lucru în fiecare an înainte de venirea frigului.

În fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă metalică, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse.

Supravegheați focul din sobă și nu-l lăsați să ardă când sunteți plecat sau când dormiți.

Nu lăsați copii nesupravegheați.

Verificați instalația electrică și renunțați la aparatele defecte și la improvizații.

Solicitați sprijinul unui specialist pentru a verifica instalația de alimentare cu gaze.

Nu uitați, este mai bine și mai ușor să previi un incendiu, decât să-l stingi!

Țineți cont de aceste sfaturi, vă pot proteja familia și bunurile dumneavoastră.