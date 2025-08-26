Incendiu la un depozit de plante furajere în localitatea Ghirdoveni,  două victime asistate de pompieri

Pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de plante furajere depozitate în localitatea Ghirdoveni.

La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul a afectat aproximativ 1.500 kg de plante furajere.

Două persoane de sex feminin au fost identificate și au primit îngrijiri medicale la fața locului, una dintre ele fiind ulterior transportată la spital de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița pentru investigații suplimentare.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au continuat să acționeze pentru înlăturarea efectelor negative.