Incendiu la o casă din Dragomirești, o persoană rănită

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă din sat Decindeni, comuna Dragomirești.

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și Garda de Intervenție Voinești, cu un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei camere, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Pompierii au intervenit prompt pentru lichidarea flăcărilor și pentru acordarea primului ajutor unei femei de 89 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor inferioare.

Victima a fost transportată la spital de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Incendiul a fost lichidat, iar echipajeleayv continuat  acțiunile pentru înlăturarea efectelor negative și asigurarea siguranței locuinței.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

