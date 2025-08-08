Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

By: Roxana - Ionela Botea

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea Românești, județul Dâmbovița.

La fața locului a intervenit Garda de Intervenție Potlogi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați de vegetație uscată.

Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost lichidat înainte să se extindă către alte zone sau locuințe.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului nu a fost comunicată deocamdată, însă pompierii reamintesc că focul deschis în spații deschise, fără supraveghere, rămâne o practică extrem de periculoasă, mai ales în condiții de secetă.

Roxana - Ionela Botea
