Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în municipiul Târgoviște, cartier Romlux.

La intervenție au participat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Flăcările au afectat aproximativ 5.000 de metri pătrați de vegetație uscată, însă, în urma acțiunii rapide a pompierilor, incendiul a fost lichidat în totalitate, fiind împiedicată extinderea acestuia către zonele învecinate.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

