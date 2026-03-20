Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Incendiu de vegetație uscată, 7 hectare afectate

By: Roxana - Ionela Botea



Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, în localitatea Glodeni, fiind necesară intervenția pompierilor pentru limitarea și stingerea flăcărilor.

La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Pucioasa, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7 hectare de vegetație uscată, existând risc de extindere, în funcție de condițiile meteo.

Intervenția promptă a pompierilor a fost esențială pentru limitarea propagării focului și protejarea zonelor învecinate.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă și poate duce la incendii de amploare, mai ales în condiții de vânt și temperaturi ridicate.

Pentru prevenirea unor astfel de situații, autoritățile recomandă:

evitarea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor;

neaprinderea focului în zone cu vegetație uscată sau în apropierea pădurilor;

aruncarea responsabilă a resturilor de țigări sau a altor surse de aprindere;

apelarea de urgență a numărului Serviciul de Urgență 112 în cazul observării unui incendiu.

Autoritățile atrag atenția că responsabilitatea fiecăruia poate face diferența între un incident minor și un dezastru de proporții.

Roxana - Ionela Botea
LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița