Incendiu de vegetație și anexă gospodărească în Produlești,  o persoană a ajuns la spital

Pompierii de la Detașamentul Titu au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Produlești, satul Costeștii din Deal.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 20 mp, un gard din lemn pe circa 50 m și vegetație uscată pe aproximativ 3.000 mp.

Inițial, la fața locului a acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă, însă forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială și un echipaj SMURD.

Echipajele au identificat o victimă conștientă, care a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată ulterior la spital de echipajul SMURD.

Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului și limitarea pagubelor