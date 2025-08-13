Incendiu de vegetație în localitatea Colanu, pompierii din Târgoviște au intervenit rapid

Pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Colanu.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar intervenția promptă a echipajelor a limitat extinderea flăcărilor.

În urma incendiului, aproximativ 12.000 mp de vegetație au fost distruși.

Cauza incendiului este în curs de investigare, iar pompierii fac apel către cetățeni să manifeste responsabilitate și să respecte regulile privind focul în spații deschise, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.