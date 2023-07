ÎNCĂ 4 FOTBALIȘTI ADUȘI DE ȘEFII CHINDIEI

Chindia Târgoviște și-a prezentat miercuri, 26 iulie, patru noi achiziții perfectate în această vară, doi dintre ei fiind în lot încă de la reunirea efectuată fix în urmă cu o lună, la 26 iunie.

Ionuț Anișorac, Alberto Călin, Luca Manolache și Alin Boțogan au semnat cu echipa dâmbovițeană. Călin și Manolache au fost în lot de la primul antrenament condus de Dragoș Militaru. Dintre cei patru, singurul cu experiența Ligii 2 este mijlocașul ploieștean Alin Boțogan (19 ani), care vine sub formă de împrumut de la Petrolul, club pentru care a prins 2 jocuri în ediția 2020-2021 a ligii secunde, și 8 în sezonul 2021-2022. În campionatul trecut a fost împrumutat la Unirea Slobozia, unde a avut 20 de apariții în Liga 2 și a marcat 1 gol, anunță liga2.prosport.ro.

Mijlocașul Luca Manolache (18 ani) este originar chiar din Târgoviște și vine de la FCSB, unde a prins un joc la echipa se seniori, în sezonul 2021-2022 de prima ligă. A debutat în minutul 90+1, când i-a luat locul lui Octavian Popescu, în meciul FCSB – CFR Cluj 3-1, disputat la Buzău, în data de 22 mai 2022.

Alberto Călin (18 ani) este un mijlocaș născut la Câmpina și care vine de la U Craiova, club unde la echipa de seniori a prins 13 minute într-un joc din prima ligă (Dinamo – U Craiova 1-6, la 10 februarie 2022).

În fine, la dâmbovițeni a ajuns sub formă de împrumut de la UTA și fundașul de 18 ani Ionuț Anișorac.

În această vară, Chindia Târgoviște i-a mai prezentat oficial ca noi achiziții pe Florin Plămadă (fundaș, ex Poli Iași), Roberto Romeo (fundaș, ex FK Miercurea Ciuc), Vlad Prejmerean (mijlocaș, ex Unirea Slobozia), Dorian Railean (portar, ex Unirea Dej), Gabriel Dodoi (atacant, ex Viitorul Pandurii Târgu Jiu), Alexandru Gîț (fundaș, ex Unirea Dej), Iustin Popescu (portar, ex CS Mioveni), Andrei Marc (fundaș, ex FC Brașov), Andrei Blejdea (atacant, ex Gloria Buzău), Răzvan Matiș (mijlocaș, ex Unirea Dej), Robert Moldoveanu (atacant, ex Petrolul) și Matteo Fedele (mijlocaș, ex Birkirkara FC – Malta).