ÎN SEARA ACEASTA – MECI IMPORTANT LA TÂRGOVIȘTE!

CSU Târgoviște – CSU ASE București

Liga 1 Baschet Masculin – Play-off



CSU Târgoviște revine pe teren pentru un nou duel decisiv din Play-off-ul Ligii 1 de Baschet Masculin!

Astăzi, 5 februarie 2026, de la ora 18:00, vă așteptăm la Sala „Ioan Valerian” pentru confruntarea cu CSU ASE București.

Suporterii sunt energia echipei, iar împreună putem împinge CSU Târgoviște spre o nouă victorie într-un meci cu miză mare!

Hai la sală!

Mergeți să susțineți CSU Târgoviște și să trăiți împreună emoția baschetului târgoviștean!