ÎN SEARA ACEASTA – MECI IMPORTANT LA TÂRGOVIȘTE!

CSU Târgoviște – CSU ASE București
Liga 1 Baschet Masculin – Play-off
CSU Târgoviște revine pe teren pentru un nou duel decisiv din Play-off-ul Ligii 1 de Baschet Masculin!
Astăzi, 5 februarie 2026, de la ora 18:00, vă așteptăm la Sala „Ioan Valerian” pentru confruntarea cu CSU ASE București.
Suporterii sunt energia echipei, iar împreună putem împinge CSU Târgoviște spre o nouă victorie într-un meci cu miză mare!
Hai la sală!
Mergeți să susțineți CSU Târgoviște și să trăiți împreună emoția baschetului târgoviștean!