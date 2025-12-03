Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
În  Dâmbovița, polițiștii au intensificat controalele 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Forțe sporite din partea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița. În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, aproximativ 250 de polițiști au fost în stradă în fiecare zi, pentru a preveni incidentele și pentru a menține siguranța publică în tot județul.

În numai trei zile, echipajele au fost chemate să intervină la 104 evenimente, dintre care 90 prin apeluri la 112, ceea ce arată un volum ridicat de situații ce au necesitat reacție imediată.

 Pe linie de verificări și controale:

Peste 1.200 persoane legitimate, peste 810 autovehicule controlate, 315 șoferi testați pentru consum de alcool

Rezultatele nu au întârziat să apară. Polițiștii au aplicat 616 sancțiuni contravenționale, însumând peste 262.000 lei.

Cele mai multe încălcări au fost cele din trafic:410 sancțiuni pentru abateri de la OUG 195/2002, 110 dintre ele pentru viteză excesivă

Totodată:164 sancțiuni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, 33 permise reținute (➤ 5 pentru alcool, 9 pentru viteză), 16 certificate de înmatriculare retrase, 11 infracțiuni rutiere constatate

 Șofer prins beat la volan în Găești

Un caz grav a fost înregistrat chiar pe 1 decembrie. În jurul orei 21:50, un bărbat de 51 de ani din Cobia a fost depistat în orașul Găești, conducând sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce depășește considerabil limita legală și intră în sfera penală. Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

 Polițiștii dâmbovițeni anunță că astfel de acțiuni vor continua, mai ales în perioada sărbătorilor, când numărul evenimentelor rutiere și al incidentelor crește semnificativ.

