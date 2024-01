În Ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, se ține post negru, nu se mănâncă și nu se bea nimic

În Ajunul Bobotezei se ajuneazã total, (Canonul 1 al Sf. Teofil al Alexandriei), iar a doua zi se ia agheasma pe nemâncate. În Tipicul Sfântului Sava se spune că, dacă Ajunul cade duminica sau sâmbãta, nu se ține post negru.

Postul din ziua de 5 ianuarie este păstrat din perioada secolelor IV-VI, când catehumenii se pregăteau prin post si rugăciune timp de 40 de zile, să primească botezul în seara acestei zile. După ce primeau botezul, puteau să participe pentru prima data la liturghia credinciosilor și să se împărtăsească.

Astăzi, creștinii postesc în această zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfințită. Cu Agheasma Mare se stropesc casele credincioșilor și locuitorii acestora, în Ajunul Bobotezei. Ajunul Bobotezei se serbează prin post, deoarece se spune că cine va posti în ajun de Bobotează va avea noroc tot anul.În noaptea de Bobotează se deschid cerurile, iar celui care vede acest lucru, Dumnezeu îi îndeplinește dorințele.Ajunul Bobotezei este ziua în care fetele nemăritate își pot visa alesul. Ele trebuie să ceară sau să fure de la preot un fir de busuioc sfințit pe care să îl pună sub pernă în noaptea de dinainte de Bobotează sau să își lege pe degetul inelar un fir de mătase roșie și unul de busuioc care să doarmă la mână. Un alt mod de a-și putea afla ursitul este să pună pe pervazul geamului o crenguță de busuioc. Dacă a doua zi aceasta este acoperită de brumă însemnă că se vor căsători cu un bărbat bogat, iar în caz contrar ele se vor mărita cu un fecior sărac.În ajun de Bobotează există si superstitia conform căreia dacă o femeie se împiedică si cade pe gheață, atunci, în viitorul apropiat, va avea loc o căsătorie.O altã superstiție ne mai spune că cine va strănuta în ziua de ajun de Bobotează va fi norocos în anul ce urmează.Dacă în ajunul Bobotezei e brumă pe pomi, vor fi poame multe. Dacă în ajun de Bobotează picură din streasină atunci va fi o vară ploioasã. Dacă ajunul Bobotezei este unul ploios atunci va fi un an ploios.În directia în care va stropi preotul cu busuiocul muiat în ageasmă, de acolo vor veni ploile de peste an. Dacã în ajunul Bobotezei, când preotul umblă cu „Iordanul” prin sate, îi va scârtâi zăpada sub picioare, atunci va fi un an bogat si rodnic.Primește preotul în casă! Este o tradiție ca în ziua de dinaintea botezului Mântuitorului preotul să treacă cu Iordanul pe la fiecare gospodărie pentru a sfinți locuințele și persoanele din acestea.