În această seară, Chindia Târgoviște joacă în nocturnă:  Meci decisiv cu CSC Dumbrăvița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În această seară, de la ora 19:30, Chindia Târgoviște joacă pe teren propriu împotriva formației CSC Dumbrăvița, într-o partidă extrem de importantă pentru obiectivul intrării în zona play-off-ului.

Atmosfera se anunță incendiară, iar echipa are nevoie de sprijinul suporterilor. „ Echipa ta are nevoie de tine!”, transmit oficialii clubului, invitându-i pe fani la stadion.

Programul caselor de bilete

 Marți, 2 septembrie, între orele 12:00 – 20:15, pe Strada Justiției și pe Strada Coconilor.

Prețuri bilete

  • Tribuna 1 – Central: 30 lei
  • Tribuna 1 – Periferic: 20 lei
  • Tribuna 2 – Central: 15 lei
  • Tribuna 2 – Periferic: 10 lei
  • Parking T1: 10 lei

Biletele sunt disponibile și online: 👉 Click aici
Locurile de parcare se pot rezerva online:  Parking T1
De asemenea, abonamentele pentru sezon sunt încă disponibile:  Abonamente Chindia 2025

Hai la stadion să susținem împreună echipa Chindia Târgoviște în drumul spre play-off! 

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

