În această seară, Chindia Târgoviște joacă în nocturnă:  Meci decisiv cu CSC Dumbrăvița

În această seară, de la ora 19:30, Chindia Târgoviște joacă pe teren propriu împotriva formației CSC Dumbrăvița, într-o partidă extrem de importantă pentru obiectivul intrării în zona play-off-ului.
Atmosfera se anunță incendiară, iar echipa are nevoie de sprijinul suporterilor. „ Echipa ta are nevoie de tine!”, transmit oficialii clubului, invitându-i pe fani la stadion.
Programul caselor de bilete
Marți, 2 septembrie, între orele 12:00 – 20:15, pe Strada Justiției și pe Strada Coconilor.
Prețuri bilete
- Tribuna 1 – Central: 30 lei
- Tribuna 1 – Periferic: 20 lei
- Tribuna 2 – Central: 15 lei
- Tribuna 2 – Periferic: 10 lei
- Parking T1: 10 lei
Biletele sunt disponibile și online: 👉 Click aici
Locurile de parcare se pot rezerva online: Parking T1
De asemenea, abonamentele pentru sezon sunt încă disponibile: Abonamente Chindia 2025
Hai la stadion să susținem împreună echipa Chindia Târgoviște în drumul spre play-off!