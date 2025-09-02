În această seară, Chindia Târgoviște joacă în nocturnă:  Meci decisiv cu CSC Dumbrăvița

În această seară, de la ora 19:30, Chindia Târgoviște joacă pe teren propriu împotriva formației CSC Dumbrăvița, într-o partidă extrem de importantă pentru obiectivul intrării în zona play-off-ului.

Atmosfera se anunță incendiară, iar echipa are nevoie de sprijinul suporterilor. „ Echipa ta are nevoie de tine!”, transmit oficialii clubului, invitându-i pe fani la stadion.

Programul caselor de bilete

Marți, 2 septembrie, între orele 12:00 – 20:15, pe Strada Justiției și pe Strada Coconilor.

Prețuri bilete

Tribuna 1 – Central: 30 lei

30 lei Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

20 lei Tribuna 2 – Central: 15 lei

15 lei Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

10 lei Parking T1: 10 lei

Biletele sunt disponibile și online: 👉 Click aici

Locurile de parcare se pot rezerva online: Parking T1

De asemenea, abonamentele pentru sezon sunt încă disponibile: Abonamente Chindia 2025

Hai la stadion să susținem împreună echipa Chindia Târgoviște în drumul spre play-off!