Important pentru beneficiarii de subvenții! Refuzul de a permite inspectarea fermei duce la pierderea întregii plăți pentru anul respectiv!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care stabilește sistemul de sancțiuni aplicabil intervențiilor și ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul de cerere 2025. Măsura se aplică fermierilor beneficiari ai plăților directe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și ai ajutoarelor naționale acordate prin APIA, în cazul constatării unor neconformități.

Printre intervențiile acoperite de noile sancțiuni se numără sprijinul de bază pentru venit, plățile redistributive, sprijinul pentru tinerii fermieri, ecoscheme pentru practici agricole prietenoase cu mediul, sprijinul cuplat pentru diverse culturi (soia, lucernă, leguminoase, cânepă, orez, cartof, hamei, sfeclă de zahăr, legume, fructe), precum și ajutoare pentru creșterea animalelor (vaci de lapte, taurine de carne, bivolițe, ovine, caprine, viermi de mătase). Noile reguli vizează atât plățile directe din fonduri europene, cât și ajutoarele naționale tranzitorii (ANT 1–ANT 9) pe hectar, pentru culturile agricole, și pe cap de ovină/caprină și bovină.

Potrivit actului normativ, sancțiunile se aplică doar în urma constatării unor abateri în controalele administrative sau pe teren. Dacă suprafața determinată este mai mare decât cea declarată, fermierul nu este penalizat, plata efectuându-se pentru suprafața declarată. În schimb, refuzul de a permite inspectarea fermei duce la pierderea întregii plăți pentru anul respectiv. Există și situații în care fermierii nu vor fi penalizați, dacă pot dovedi cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale, cum ar fi decesul, incapacitatea profesională de lungă durată, catastrofe naturale, epizootii, distrugeri accidentale ale exploatației, exproprieri neprevăzute, pagube provocate de fauna sălbatică, sau pandemii declarate oficial. Odată cu intrarea în vigoare a noului ordin, este abrogat Ordinul nr. 278/2024, aplicabil cererilor de plată din anul 2024. Pentru aceste cereri, vechiul sistem de sancțiuni rămâne valabil până la finalizarea plăților aferente.

