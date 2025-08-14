ILIE POENARU NU E SUPĂRAT DUPĂ EȘECUL DE LA HUNEDOARA

După meci, Ilie Poenaru s-a declarat mulțumit de jocul elevilor săi și a comentat drept inumană decizia de a programa meciul pe o astfel de căldură din luna august, scrie liga2.prosport.ro.

”Un meci bun, un meci frumos. Din păcate, noi am pierdut. Am fost echipa care, din punctul meu de vedere, am avut posesia, am controlat în mare parte jocul. Știam că întâlnim o echipă care are un joc direct, cu jucători de calitate, care sunt foarte buni unul contru unul. Ne-am pregătit pentru acest lucru.

Primim un gol pe început de meci, foarte ușor, pe o greșeală de poziționare, de informare, ceea ce nu vreau să se mai repete, iar după gol eu zic că am controlat jocul, dar ocaziile pe care ni le-am creat, din păcate, nu am reușit să le fructificăm. Am suferit foarte mult la finalizare, dar nu pot să nu fiu mulțumit de atitudinea jucătorilor, pentru că este inuman. Este inuman să joci la aceste ore, să pui aceste meciuri pe această căldură. Este incredibil și ne bucurăm, Doamne ferește!, că nu s-a întâmplat ceva!”, a spus Poenaru la finalul partidei de la Hunedoara.

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, a spus despre Chindia că va fi o echipă puternică în două-trei săptămâni, iar Ilie Poenaru a punctat cumva același lucru despre echipa sa atunci când a fost întrebat despre cum i se pare acest debut de sezon.

”Deocamdată, e prematur să vorbesc, pentru că echipele încă nu s-au așezat, nu ne-am găsit ritmul, nu avem această intensitate. Contribuie foarte mult la acest aspect și temperatura de afară, este adevărat, dar, cred eu că, în ceea ce ne privește pe noi, în etapele imediat următoare ne vom găsi și ritmul, și intensitatea, și jocul nostru sigur va crește, pentru că, din punctul meu de vedere, față de meciul cu Sepsi, suntem într-o creștere vizibilă, ca și joc, ca și posesie, de exemplu, e ceea ce îmi doream. Am întâlnit două echipe bune ale campionatului. Pe Corvinul nu mai are rost să o prezentăm, pentru că a făcut performanță. Sunt două echipe care vor să promoveze la Liga 1. Eu cred că am jucat de la egal la egal cu ambele echipe și astăzi doar neșansa a făcut, sau lipsa de concentrare în fața porții, ca să nu plecăm cel puțin cu un punct. Și cred eu că era un punct meritat. (n.r. – Dacă și-ar fi dorit un joc mai urât, dar să aibă punctele.) Eu, ca și antrenor, îmi doresc ca jocul să fie consistent, dar, dacă vorbim de puncte, era clar că îmi doream să iau puncte astăzi”, a mai spus antrenorul Chindiei.

Chindia e în partea inferioară a clasamentului, la egalitate, momentan, cu Metalul Buzău, CSM Slatina și CS Tunari.

Echipa târgovișteană a debutat deja în Cupa României, unde s-a chinuit cu Flacăra Moreni, iar următorul joc în are în această competiție, în Turul 3, unde va întâlni CSO Băicoi, miercuri, de la ora 17:30.

În etapa următoare din Liga 2, a 3-a, Chindia are meci sâmbătă, de la ora 11:00, acasă cu CSC Șelimbăr, echipă fără niciun punct acumulat în primele două jocuri.