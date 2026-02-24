Ieri a avut loc  redeschiderea Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, după lucrări ample de modernizare și extindere

Unitatea de învățământ, una dintre cele mai mari și bine dotate din regiune, oferă acum condiții modernizate pentru peste 600 de elevi și cadre didactice.
Extinderea școlii a adus noi săli de clasă, cabinete de arte, educație tehnologică, psihopedagogie și logopedie, precum și laboratoare de fizică-chimie și biologie;
Au fost amenajate cabinete metodice, săli de consiliere, spații tehnice, grupuri sanitare și arhivă.
Școala are acum și o sală de festivități cu 474 de locuri, ideală pentru serbări, premiere și evenimente școlare;
Curtea și baza sportivă exterioară au fost refăcut.
Investiția totală se ridică la aproximativ 45.000.000 lei, finanțarea provenind majoritar din fonduri europene.
La evenimentul de redeschidere au participat:Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița;
Liviu Gabriel Mușat, director general ADR Sud Muntenia;Gabriela Călin și Andreea-Mirela Tache, reprezentante ADR Sud Muntenia;Marian Tănase, prefectul județului Dâmbovița;Valentin Stancu, inspector școlar general;
Ionuț Ghibanu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, alături de cadre didactice, părinți și elevi.
Primarul Daniel Cristian Stan a mulțumit tuturor celor implicați pentru sprijin și implicare, subliniind că acest proiect este un pas important pentru educația modernă și dezvoltarea comunității.