Ieri a avut loc  redeschiderea Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, după lucrări ample de modernizare și extindere

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Unitatea de învățământ, una dintre cele mai mari și bine dotate din regiune, oferă acum condiții modernizate pentru peste 600 de elevi și cadre didactice.

Extinderea școlii a adus noi săli de clasă, cabinete de arte, educație tehnologică, psihopedagogie și logopedie, precum și laboratoare de fizică-chimie și biologie;

Au fost amenajate cabinete metodice, săli de consiliere, spații tehnice, grupuri sanitare și arhivă.

Școala are acum și o sală de festivități cu 474 de locuri, ideală pentru serbări, premiere și evenimente școlare;

Curtea și baza sportivă  exterioară au fost refăcut.

Investiția totală se ridică la aproximativ 45.000.000 lei, finanțarea provenind majoritar din fonduri europene.

 La evenimentul de redeschidere au participat:Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Liviu Gabriel Mușat, director general ADR Sud Muntenia;Gabriela Călin și Andreea-Mirela Tache, reprezentante ADR Sud Muntenia;Marian Tănase, prefectul județului Dâmbovița;Valentin Stancu, inspector școlar general;

Ionuț Ghibanu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, alături de cadre didactice, părinți și elevi.

Primarul Daniel Cristian Stan a mulțumit tuturor celor implicați pentru sprijin și implicare, subliniind că acest proiect este un pas important pentru educația modernă și dezvoltarea comunității.

