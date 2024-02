IANIS ZICU NU I-A IERTAT VORBELE LUI DIEGO LONGO

Metaloglobus a încurcat-o, sâmbătă, pe Chindia chiar pe stadionul din Târgoviște, scor 0-0 în primul lor joc oficial din 2024, în cadrul etapei a 16-a a Ligii 2, remiză care le complică și mai mult calculele dâmbovițenilor pentru calificarea în play-off-ul Ligii 2, scrie liga2.prosport.ro.

”A fost o partidă echilibrată, nu și un joc frumos, nu au fost ocazii mari. Cred că am avut un 10 la sută în plus față de Chindia, atât 11 contra 11, cât și în superioritate numerică. Noi suntem într-o situație dificilă, am venit cu gândul să câștigăm. Am încercat mereu să respect fotbalul”, a declarat antrenorul echipei Metaloglobus la conferința de presă.

Târgovișteanul Georgian Honciu, căpitanul Metaloglobusului, și coechipierii săi ocupă locul 15 în clasamentul Ligii 2, cu 19 puncte după 16 etape, dar pot încheia etapa a 16-a o poziție mai jos, dacă CFC Argeș câștigă astăzi meciul de la Miercurea Ciuc.

Altfel, înainte de meci, antrenorul Chindiei, Diego Longo, era sigur de victoria echipei sale, aspect menționat și la conferința de presă, dar și în vestiarul dâmbovițenilor. ”Vă invit la o cafea după ce batem”, a transmis Longo jurnaliștilor joi dimineață, la finalul conferinței de dinaintea partidei cu Metaloglobus, mai titrează liga2.prosport.ro.

Două zile mai târziu, în finalul întâlnirii cu jurnaliștii, după remizat de pe stadionul ”Eugen Popescu”, Ianis Zicu i-a răspuns lui Longo, pe care spune că îl cunoaște din vremea când era jucător. ”A fost și aroganță în declarații înainte de această partidă, că vor câștiga sigur. Nu știu de unde a fost această încredere. Poate a încercat Diego să transmită încredere public jucătorilor. Trebuie să fim mai echilibrați în declarații, pentru că nu știm niciodată ce se va întâmpla. În momentul acesta, Chindia nu arată ca o echipă care să promoveze”, a comentat Zicu, care a avut un mesaj ironic către jurnaliștii invitați la cafea de către Longo, după victorie: ”Să aveți poftă la cafea, după victorie! Am văzut că v-a invitat antrenorul Chindiei, încă de la conferința de presă.”.