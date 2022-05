IANIS ZICU, DEVASTAT DUPĂ EȘECUL ÎN FAȚA CHINDIEI

1 0

Concordia Chiajna rămâne astfel și în sezonul următor în liga secundă, deși a fost foarte aproape de revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc. După victoria cu 2-1 din meciul tur, ilfovenii au primit un gol din partea celor de la Chindia și astfel duelul a mers în prelungiri. La finalul celor 120 de minute, scorul era 2-2 la general, iar soarta barajului pentru menținere/promovare în Liga 1 a fost decisă după executarea loviturilor de departajare, acolo unde elevii lui Emil Săndoi au fost mai inspirați.

„Nu este un sentiment plăcut. Este dureros, pentru că băieții au avut atitudine, au alergat, dar am întâlnit un adversar valoros, care până la urmă venea din Liga, un adversar care are omogenitate și un antrenor de atâta timp.

Până la urmă am ajuns la loviturile de departajare, acolo unde soarta are un rol important. Eu îi felicit pe băieți, am stat trei luni cu ei și la fiecare antrenament au încercat să dea totul. Le mulțumesc pe această cale. Un baraj doare mai mult decât un trofeu pierdut și spun asta din experiența mea de jucător. Una e să te lupți pentru o cupă, iar alta este să joci pentru o promovare. Nu poți să dai vina pe un jucător pentru astfel de momente (n.r. ratarea loviturilor de la 11 metri).

(n.r. despre viitorul său) Contractul meu expiră la finalul acestei luni. Vom vedea ce va decide conducerea. Eu le mulțumesc pentru că au fost alături de mine, mi-au oferit toate condițiile și m-au făcut să mă simt așa cum trebuie să se simtă un antrenor”, a spus Ianis Zicu, la finalul meciului.