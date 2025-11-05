 Hai la stadion! Chindia Târgoviște are nevoie de tine în meciul decisiv cu CS Afumați!

Atmosferă de luptă se anunță marți seară pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște! Echipa noastră, Chindia Târgoviște, primește vizita formației CS Afumați, într-un meci care poate readuce formația dâmbovițeană în TOP 6 al ligii.

Marți, 11 noiembrie, ora 19:30, fanii sunt chemați să umple tribunele și să-și încurajeze favoriții sub nocturna stadionului modernizat. După câteva rezultate mai puțin fericite, jucătorii Chindiei sunt hotărâți să revină în forță și să obțină toate cele trei puncte.

„Nu suntem în cel mai bun moment, dar știm că suporterii noștri pot face diferența. Contăm pe energia lor!”, transmit roș-albaștrii, care promit o seară plină de determinare și spectacol fotbalistic.Biletele pentru meci sunt disponibile online, aici tinyurl.com/BileteChindiaAfumati.

Pentru cei care vin cu mașina, tichetul de parcare poate fi achiziționat de la tinyurl.com/PartkingChindiaAfumati.

Prețuri bilete:

Tribuna 1 – Central: 30 lei

Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

Tribuna 2 – Central: 15 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani au acces gratuit (însoțiți de un adult).

Hai, Târgoviște! Hai, Chindia!

Fii acolo, fii vocea tribunelor și poartă-i pe băieți spre victorie!