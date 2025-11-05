Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Hai la stadion! Chindia Târgoviște are nevoie de tine în meciul decisiv cu CS Afumați!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Atmosferă de luptă se anunță marți seară pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște! Echipa noastră, Chindia Târgoviște, primește vizita formației CS Afumați, într-un meci care poate readuce formația dâmbovițeană în TOP 6 al ligii.

Marți, 11 noiembrie, ora 19:30, fanii sunt chemați să umple tribunele și să-și încurajeze favoriții sub nocturna stadionului modernizat. După câteva rezultate mai puțin fericite, jucătorii Chindiei sunt hotărâți să revină în forță și să obțină toate cele trei puncte.

Nu suntem în cel mai bun moment, dar știm că suporterii noștri pot face diferența. Contăm pe energia lor!”, transmit roș-albaștrii, care promit o seară plină de determinare și spectacol fotbalistic.Biletele pentru meci sunt disponibile online, aici  tinyurl.com/BileteChindiaAfumati.

Pentru cei care vin cu mașina, tichetul de parcare poate fi achiziționat de la  tinyurl.com/PartkingChindiaAfumati.

Prețuri bilete:

Tribuna 1 – Central: 30 lei

Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

Tribuna 2 – Central: 15 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

 Copiii până la 7 ani au acces gratuit (însoțiți de un adult).

 Hai, Târgoviște! Hai, Chindia!

Fii acolo, fii vocea tribunelor și poartă-i pe băieți spre victorie!

Articolul precedent
CSM CSU Târgoviște revine pe teren propriu pentru duelul cu Universitatea Cluj-Napoca
Articolul următor
Zece medalii pentru sportivii de la CS Târgoviște la Campionatul Național de Karate Shito Ryu Tradițional: Fabian Constantin – dublu campion al României!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Percheziții la un administrator cercetat pentru înșelăciune în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității...

„Doamna Escobar” – un spectacol despre curaj, iubire și limitele umane, la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, publicul târgoviștean este invitat...

News

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM

Social 0
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

© 2023 Ziarul Dâmbovița