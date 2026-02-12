Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 

Astăzi, de la ora 18:00, CSM CSU Târgoviște primește vizita echipei Sportul Studențesc București, într-un meci care se anunță spectaculos. Partida se va disputa în Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște.

Fetele noastre vin după evoluții solide în confruntările recente cu formația bucureșteană, unde au obținut victorii clare. Intră pe teren cu încredere, determinare și dorința de a oferi suporterilor un nou meci de calitate.

Tu ai un rol esențial! Energia din tribune poate face diferența la fiecare fază. Vino să susții echipa și să împingem împreună CSM-ul spre o nouă victorie!