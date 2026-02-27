 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Pe 1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră pe teren pentru un meci decisiv în drumul spre play-off!

Fiecare partidă e o bătălie, iar suporterii sunt cheia victoriei. Stadionul Eugen Popescu devine o fortăreață, iar pasiunea noastră ne face de neoprit!

Detalii meci

Ora: 11:15

Locație: Stadionul Eugen Popescu

Adversar: FC Bihor

Bilete și prețuri

Tribuna 1 – Central: 30 lei

Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

Tribuna 2 – Central: 15 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani inclusiv au acces gratuit însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil se achiziționează bilet suplimentar.

Ia-ți biletele online: Bilete Chindia – FC Bihor

Haideți să umplem tribunele și să susținem Chindia într-o confruntare care ne poate apropia de play-off!

Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!