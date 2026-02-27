 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Pe 1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră pe teren pentru un meci decisiv în drumul spre play-off!
Fiecare partidă e o bătălie, iar suporterii sunt cheia victoriei. Stadionul Eugen Popescu devine o fortăreață, iar pasiunea noastră ne face de neoprit!
Detalii meci
Ora: 11:15
Locație: Stadionul Eugen Popescu
Adversar: FC Bihor
Bilete și prețuri
Tribuna 1 – Central: 30 lei
Tribuna 1 – Periferic: 20 lei
Tribuna 2 – Central: 15 lei
Tribuna 2 – Periferic: 10 lei
Copiii până la 7 ani inclusiv au acces gratuit însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil se achiziționează bilet suplimentar.
Ia-ți biletele online: Bilete Chindia – FC Bihor
Haideți să umplem tribunele și să susținem Chindia într-o confruntare care ne poate apropia de play-off!
Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!