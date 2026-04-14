 Guvernul a aprobat „Pachetul de Solidaritate” pentru sprijinirea celor vulnerabili

Guvernul României a aprobat „Pachetul de Solidaritate”, un program inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, destinat sprijinirii persoanelor aflate în dificultate din cauza creșterii costului vieții.

De aceste măsuri vor beneficia aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure, inclusiv:

pensionari cu venituri mici

părinți care îngrijesc copii cu dizabilități

persoane și familii vulnerabile din punct de vedere social

Autoritățile transmit că măsurile sunt gândite pentru a proteja veniturile celor mai afectați de scumpiri și pentru a asigura un nivel minim de siguranță financiară.

Ministrul Petre-Florin Manole a declarat că sprijinul, deși „modest”, este esențial pentru multe familii:

„Pentru ei, acest sprijin poate face diferența dintre a face față nevoilor și a nu mai putea.”

Un pas pentru protecția socială

„Pachetul de Solidaritate” vine ca o măsură de protecție socială în contextul presiunilor economice și al creșterii prețurilor, având ca scop menținerea demnității și sprijinirea celor mai vulnerabili cetățeni.