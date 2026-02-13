Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Greva generală, tot mai aproape în Sănătate și Asistență socială

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Tensiunile din sistemul sanitar ating un nou nivel. Greva generală este tot mai aproape, avertizează reprezentanții sindicali, pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimii ani.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al Federația SANITAS din România, a declarat că „în sistemul de Sănătate și în cel de Asistență socială stăm pe un butoi cu pulbere, nemulțumirile sunt majore”.

Poziția oficială a Diviziei Medicilor SANITAS

Reacția vine în contextul declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan privind deficitul de personal medical și investiția statului în formarea profesională a medicilor.

Divizia Medicilor SANITAS afirmă că înțelege preocuparea autorităților pentru lipsa personalului și recunoaște finanțarea studiilor medicale din bani publici. Totuși, sindicaliștii subliniază că rezidențiatul nu este susținut corespunzător, iar medicii rezidenți muncesc intens, fiind remunerați la un nivel considerat insuficient raportat la volumul și responsabilitatea activității.

Reprezentanții medicilor își exprimă dezacordul ferm față de orice inițiativă care ar transforma educația medicală finanțată de la buget într-o obligație de muncă impusă după absolvire. Potrivit acestora, învățământul public este un drept constituțional, nu un contract care să genereze constrângeri profesionale ulterioare.

Sindicatul atrage atenția că exodul personalului medical nu este cauzat de lipsa responsabilității, ci de suprasolicitare, deficit de personal, infrastructură insuficientă și instabilitate legislativă.

„Medicii trebuie convinși, nu constrânși”

Divizia Medicilor SANITAS susține că păstrarea medicilor în România trebuie realizată prin:

condiții de muncă sigure,

salarizare corectă,

respect profesional,

perspective reale de carieră.

În final, sindicaliștii solicită autorităților renunțarea la abordările coercitive și deschiderea unui dialog social real pentru identificarea unor soluții sustenabile care să stabilizeze sistemul medical românesc.

Un eventual conflict de muncă la nivel național ar putea avea un impact major asupra funcționării unităților sanitare, în condițiile în care presiunea asupra sistemului este deja ridicată.

Articolul precedent
205 locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița
Articolul următor
 Partidul Social Democrat: Austeritatea „fără excepții”, un risc pentru economie și servicii publice
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Social 0
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița