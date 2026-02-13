Greva generală, tot mai aproape în Sănătate și Asistență socială

Tensiunile din sistemul sanitar ating un nou nivel. Greva generală este tot mai aproape, avertizează reprezentanții sindicali, pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimii ani.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al Federația SANITAS din România, a declarat că „în sistemul de Sănătate și în cel de Asistență socială stăm pe un butoi cu pulbere, nemulțumirile sunt majore”.

Poziția oficială a Diviziei Medicilor SANITAS

Reacția vine în contextul declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan privind deficitul de personal medical și investiția statului în formarea profesională a medicilor.

Divizia Medicilor SANITAS afirmă că înțelege preocuparea autorităților pentru lipsa personalului și recunoaște finanțarea studiilor medicale din bani publici. Totuși, sindicaliștii subliniază că rezidențiatul nu este susținut corespunzător, iar medicii rezidenți muncesc intens, fiind remunerați la un nivel considerat insuficient raportat la volumul și responsabilitatea activității.

Reprezentanții medicilor își exprimă dezacordul ferm față de orice inițiativă care ar transforma educația medicală finanțată de la buget într-o obligație de muncă impusă după absolvire. Potrivit acestora, învățământul public este un drept constituțional, nu un contract care să genereze constrângeri profesionale ulterioare.

Sindicatul atrage atenția că exodul personalului medical nu este cauzat de lipsa responsabilității, ci de suprasolicitare, deficit de personal, infrastructură insuficientă și instabilitate legislativă.

„Medicii trebuie convinși, nu constrânși”

Divizia Medicilor SANITAS susține că păstrarea medicilor în România trebuie realizată prin:

condiții de muncă sigure,

salarizare corectă,

respect profesional,

perspective reale de carieră.

În final, sindicaliștii solicită autorităților renunțarea la abordările coercitive și deschiderea unui dialog social real pentru identificarea unor soluții sustenabile care să stabilizeze sistemul medical românesc.

Un eventual conflict de muncă la nivel național ar putea avea un impact major asupra funcționării unităților sanitare, în condițiile în care presiunea asupra sistemului este deja ridicată.