Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor

Sindicatele din sistemul sanitar au anunțat că declanșarea grevei generale nu mai este doar o posibilitate, ci o decizie deja adoptată, ca răspuns la proiectul de reducere a veniturilor angajaților cu 10%.

Liderii sindicali avertizează că măsurile pregătite de Guvern vor afecta direct personalul medical, prin diminuarea sporurilor și indemnizațiilor, impactând peste 200.000 de salariați. Aceștia atrag atenția că reducerea veniturilor ar putea pune în pericol funcționarea normală a spitalelor și accesul pacienților la servicii medicale de calitate.

Președintele Federației Sanitas, Viorel Hușanu, a confirmat public că organizația a decis intrarea în grevă generală și că se analizează mai multe forme legale pentru implementarea protestului, astfel încât drepturile angajaților să fie apărate fără încălcarea cadrului legal.

Sindicatele fac apel la autorități pentru dialog rapid și soluții viabile, avertizând că măsurile de reducere a veniturilor ar putea declanșa o criză fără precedent în sistemul medical.