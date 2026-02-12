Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sindicatele din sistemul sanitar au anunțat că declanșarea grevei generale nu mai este doar o posibilitate, ci o decizie deja adoptată, ca răspuns la proiectul de reducere a veniturilor angajaților cu 10%.

Liderii sindicali avertizează că măsurile pregătite de Guvern vor afecta direct personalul medical, prin diminuarea sporurilor și indemnizațiilor, impactând peste 200.000 de salariați. Aceștia atrag atenția că reducerea veniturilor ar putea pune în pericol funcționarea normală a spitalelor și accesul pacienților la servicii medicale de calitate.

Președintele Federației Sanitas, Viorel Hușanu, a confirmat public că organizația a decis intrarea în grevă generală și că se analizează mai multe forme legale pentru implementarea protestului, astfel încât drepturile angajaților să fie apărate fără încălcarea cadrului legal.

Sindicatele fac apel la autorități pentru dialog rapid și soluții viabile, avertizând că măsurile de reducere a veniturilor ar putea declanșa o criză fără precedent în sistemul medical.

Articolul precedent
Invitație la ceai și carte, de Ziua Națională a Lecturii, la Biblioteca Județeană Dâmbovița 
Articolul următor
Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010,...

Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovița își consolidează poziția pe harta industriei de apărare...

Centru modern pentru persoanele cu dizabilități, inaugurat pe locul unui fost punct termic dezafectat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O investiție importantă pentru comunitate a fost finalizată: construirea...

Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, de la ora 18:00, CSM CSU Târgoviște primește...

News

MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori

Economie 0
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în...

Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal

Administraţie 0
Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare...

Invitație la ceai și carte, de Ziua Națională a Lecturii, la Biblioteca Județeană Dâmbovița 

Cultură 0
Vineri, 13 februarie 2026, ora 11:00, Biblioteca Județeană „I.H....

© 2023 Ziarul Dâmbovița