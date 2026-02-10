Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Grevă de avertisment în primăriile din 1.582 de comune din România

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

O grevă de avertisment are loc astăzi în primăriile din 1.582 de comune din întreaga țară, ca formă de protest față de nemulțumirile angajaților din administrația publică locală.

Acțiunea este organizată de organizațiile sindicale reprezentative și presupune întreruperea temporară a activității, fără a afecta însă serviciile esențiale pentru populație. Angajații solicită, printre altele, respectarea drepturilor salariale, îmbunătățirea condițiilor de muncă și o mai bună predictibilitate legislativă în ceea ce privește administrația locală.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile centrale și a unor soluții concrete, protestele ar putea continua și chiar escalada în perioada următoare.

Reprezentanții administrațiilor locale subliniază că blocajele din sistem afectează direct funcționarea primăriilor, iar angajații cer măsuri care să asigure stabilitate și respect pentru munca depusă în slujba comunităților locale.

