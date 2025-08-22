Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE

Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de la Grădinița Nr. 14 Târgoviște, cărora primarul Cristian Stan le dă asigurări că  imobilul complet transformat prin proiectul de reabilitare și modernizare va fi gata pentru a se putea începe anul școlar în condiții foarte bune.

În această perioadă se execută ultimele finisaje înainte de recepția lucrărilor cuprinse în proiectul început în luna august 2024,   proiect în valoare de trei milioane de lei, finanțat prin AFM, care a vizat  creșterea eficienței energetice.

Prin proiect au fost prevăzute  lucrări de termoizolare a pereților, a planșeului peste etaj cu saltele din vată minerala bazaltică, a planșeului peste subsol, de înlocuire a tâmplăriei exterioare. Au fost refăcute instalațiile interioare iar în urma  lucrărilor de eficientizare energetică  consumul de energie va fi mai redus cu aproximativ 50%.

Grădinița va dispune de un sistem de producere a energiei din surse regenerabile, prin montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate, pentru producerea de apă caldă, montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului de energie electrică,

Suplimentar finanțării de la AFM, de la bugetul local au fost suportate cheltuielile pentru refacerea împrejmuirii și reamenajarea curții, inclusiv a locului de joacă.

