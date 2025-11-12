Grădinița „Carmen Sylva” din Târgoviște va fi reabilitată – investiție pentru educație și patrimoniu istoric

Primăria Municipiului Târgoviște continuă seria investițiilor în infrastructura educațională. Una dintre noile obiective incluse în programul de modernizare este Grădinița cu Program Normal „Carmen Sylva”, situată pe Bulevardul Regele Carol I.

Clădirea care găzduiește grădinița este una cu o valoare istorică deosebită, datând din anul 1898, și a avut inițial destinația de locuință pentru familia regală. Proiectul de reabilitare vizează lucrări ample de consolidare, modernizare și eficientizare energetică, astfel încât imobilul să fie adus la standardele actuale, păstrându-și în același timp caracterul arhitectural și importanța istorică.

Prin această investiție, administrația locală își propune să asigure condiții moderne pentru educația preșcolară și să contribuie la protejarea patrimoniului construit al municipiului Târgoviște.

Reprezentanții Primăriei subliniază că reabilitarea Grădiniței „Carmen Sylva” se înscrie în strategia de dezvoltare durabilă a orașului, care include modernizarea unităților de învățământ și punerea în valoare a clădirilor cu importanță istorică.