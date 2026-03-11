Grădinița „Alexandrina Simionescu Ghica” va fi reabilitată și modernizată

Primăria municipiului Târgoviște a anunțat un proiect important pentru educația locală: Corpul vechi al Grădiniței cu Program Prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica”, situat pe Calea Domnească, va fi consolidat, reabilitat și modernizat, într-o investiție estimată la aproximativ 8.000.000 de lei, finanțare nerambursabilă accesată de municipalitate.

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii educaționale și crearea unor condiții optime pentru copii, cadre didactice și personalul administrativ. Lucrările vor include consolidarea structurii clădirii, refacerea instalațiilor electrice și sanitare, reamenajarea sălilor de clasă și a spațiilor comune, precum și dotarea grădiniței cu mobilier modern și echipamente educative adaptate nevoilor copiilor.

„Este un proiect esențial pentru comunitatea noastră și pentru viitorul copiilor târgovișteni. Ne dorim să oferim un mediu sigur, modern și atractiv pentru educație, în care cei mici să se dezvolte armonios”, a declarat primarul municipiului.

Etapa de achiziție publică a fost deja inițiată, iar autoritățile locale estimează că lucrările ar putea începe chiar în cursul acestui an. Proiectul se înscrie în strategia municipalității de modernizare a unităților de învățământ și de creștere a calității infrastructurii educaționale din Târgoviște.

Prin această investiție, Primăria Târgoviște demonstrează că educația rămâne o prioritate, iar copiii orașului vor beneficia de condiții moderne, sigure și atractive pentru învățare și dezvoltare.