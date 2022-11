Gala de excelență a Topului Firmelor-ediția XXIX, a reunit tot ce are mai bun mediul de afaceri  și administrația dâmbovițeană

Performerii mediului de afaceri au fost răsplătiți și anul acesta în cadrul Galei Topul Firmelor din Județul Dâmbovița, ediția a XXIX-a, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură joi, 17 noiembrie 2022, la Ballroom Del Ponte.

Rezultatele contabile, obiectivitatea și rigoarea au stat la baza clasamentului Topul Firmelor din Județul Dâmbovița, realizat în baza unor indicatori care urmăresc cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a utilizării capitalului angajat. Vorbim despre o metodologie clară, transparentă și unitară la nivel național, implementată de Camerele de Comerț în toate județele țării.

Ca element de noutate, în acest an formatul desfășurării celui mai important eveniment dedicat recunoașterii muncii susținute și a performanței celor care țin pornit motorul economiei, a fost diferit față de edițiile anterioare, pe lângă premierea firmelor din clasament, organizatorii oferind producătorilor locali ocazia a-și expune și prezenta în mod direct rezultatele muncii. Președintele CCIA Dâmbovița, Valentin Calcan, și colegii săi au impresionat și de această dată prin inovație și, evident, ca organizatori pricepuți și gazde amabile. Conceptul evenimentului „Topul Firmelor Dâmbovițene” , ediția 2022, a avut la bază sintagma ”Specific românesc”, fiind lansată invitația către companii și producătorii locali de a-și prezenta produsele în cadrul Galei de excelență.

Dincolo de concurența, de spiritul competitiv care caracterizează actorii de top ai mediului de afaceri- în fond au fost premiate performanțele unei întreceri acerbe, întinsă pe parcursul unui an de muncă și eforturi susținute, am remarcat, la fel ca la ediția precedentă, atmosfera amicală a evenimentului. Plus colaborarea excelentă dintre antreprenori și administrația publică județeană și locală, mijlocită de CCIA Dâmbovița. Vorbim aici despre rezultatul direct al demersurilor președintelui Valentin Calcan, care a inițiat acorduri de parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița, Prefectura, Primăria Municipiului Târgoviște, instituții care au fost un sprijin permanent pentru antreprenori.

Prin urmare, prezența la Gala de Excelență Topul Firmelor a președintelui Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, a primarului Cristian Stan, prefectului Claudia Gilia, a fost un act de normalitate. Ca un semn de prețuire și respect pentru cei mai buni dintre oamenii de afaceri dâmbovițeni, a onorat acest eveniment Înaltpreasfinția Sa Nifon, Mitropolit și arhiepiscop al Târgoviștei. Nu au lipsit senatorii Titus Corlățean și Virgil Guran, deputații Carmen Holban și Marian Țachianu, părintele vicar Ionuț Ghibanu, Luciana Cristea și Antonel Jîjîie- vicepreședinți ai Consiliului Județean, viceprimarii Monica Ilie și Cătălin Rădulescu, Marius Lixandru- inspector șef al ITM Dâmbovița, Emilian Rusu- director Direcția Finanțelor Publice, Cristina Sima- director CJAS Dâmbovița.

„Mă bucur mult să fim din nou împreună și aș vrea să felicit pe toți cei care veți fi premiați astăzi, pe toți cei care, prin rezultatele pe care le-ați înregistrat anul trecut ați făcut lucruri extraordinare. Aș vrea să felicit managerii, antreprenorii, investitorii, pentru că ei sunt cei care duc înainte tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri dâmbovițean. Cred că prezența dumneavoastră aici, tuturor invitaților din zona de administrație publică, din zona politică. Cred că asta înseamnă ce facem noi împreună, ce face Camera de Comerț, cred că asta înseamnă un lucru bun la Camera de Comerț, că încercăm să punem la aceeași masă actori din diferite poziții, astfel să ne cunoaștem cât mai bine”- a transmis Valentin Calcan, președintele Camerei de Comerț, în deschiderea galei.

Primele premii au fost înmânate reprezentanților firmelor mari din industria dâmbovițeană de președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, care a spus:

„Este un moment deosebit pentru Județul Dâmbovița, o oportunitate să ne întâlnim în fiecare an la un astfel de eveniment. Un eveniment în care premiem în primul rând loialitatea față de Județul Dâmbovița și nu în ultimul rând premim cei mai buni oameni de afaceri, cei mai buni întreprinzători. Acum un an, când am venit la această întâlnire am întârziat o oră și mi-am amintit că am deblocat atunci DN 71, un proiect important pentru Județul Dâmbovița. Astăzi, după un an, vă dau o altă veste bună, avem un câștigător al licitației. Săptămâna viitoare, dacă toate merg bine, ministrul Transporturilor va semna pentru modernizarea DN 71. Nu vreau să fac o lecție de administrație dar cred că este un proiect important pentru mediul de afaceri, pentru dezvoltarea județului. Consiliul Județean Dâmbovița are un parteneriat corect cu Camera de Comerț și de doi ani de zile am colaborat pentru județul nostru și dezvoltarea tuturor comunităților locale. Vă asigur de tot sprijinul administrației publice județene pentru mediul de afaceri.”

Un moment de emoție a generat sosirea ÎPS Părinte Nifon, Mitropolit și Arhiepiscop al Târgoviștei, care a avut bunăvoința de a rosti un cuvânt de binecuvântare:

„Instituția Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din județ este o instituție esențială pentru viața economică și socială a județului nostru. Și prin extensie și pentru țara întreagă. Oamenii de afaceri trebuie să fie oameni cu niște calități deosebite. Iar religia noastră creștină propăvăduiește niște virtuți care sunt așa de necesare. În primul rând este onestitatea, caracterul și cuvântul care trebuie respectat. Dacă vorbim de contracte, din punct de vedere juridic este foarte important. Toată lumea se vaită că nu se respectă cuvântul și nu se respectă contractul. Între oamenii de afaceri trebuie să fie o relație de încredere, de comuniune, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Sunt virtuți necesare pentru toți oamenii de afaceri, pentru că economia noastră nu se poate dezvolta fără oameni ca dumneavoastră, destoinici, de caracter, pasionați. Vă îndemn din toată inima să aveți curaj, să aveți încredere, nu numai în tot ceea ce faceți dar și în Dumnezeu!”

În semn de respect și aleasă prețuire, președintele Valentin Calcan a înmânat înaltului prelat o plachetă omagială.

În continuare, premiile pe diverse domenii de activitate și categorii de societăți comerciale au fost înmânate de prefectul Claudia Gilia, primarul Cristian Stan, Cristian Pușcaru- vicepreședinte al Camerei de Comerț, senatorul Virgil Guran.

Dincolo de cifrele bilanțurilor contabile, care justifică prezența companiilor în acest clasament, Gala Topul Firmelor a răsplătit un efort extraordinar al companiilor, al câștigătorilor, care au primit odată cu diplomele și recunoștința întregului mediu de afaceri, a comunității dâmbovițene.