Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

GĂEȘTEANUL FLORIN TĂNASE A RATAT FINALUL NEBUN DINTRE RAPID ȘI FCSB

By: Mihai ROŞOIU

Date:

FCSB a remizat, scor 2-2, cu Rapid, deși în minutul 83 conducea cu 2-0. Dâmbovițeanul Florin Tănase a jucat timp de 70 de minute, iar când a ieșit echipa conducea cu 2-0. După meci, a spus, cu zâmbetul pe buze, că nu a văzut golul de 2-2, pentru că ”a simțit ceva” și a plecat la vestiar.

”Eu am plecat la vestiar, am simțit ceva. Se întâmplă, trebuie să fii concentrat până la final. Când te egalează pe final, e normal să pună presiune. Mai aveau timp să marcheze. Per total, nu meritau niciun punct în seara asta. Nu s-a resimțit oboseala. Cred că am făcut o partidă bună.

Rapid nu și-a creat șanse și e o echipă cu jucători valoroși. Consider că am făcut un meci bun. Trebuie să ne uităm spre viitor. Eu mă simt bine și cu siguranță o să facem meciuri din ce în ce mai bune.

Suntem obligați să dăm totul cu Aberdeen. Aberdeen nu e o echipă ușoară, dar am demonstrat de multe ori că ne putem bate cu echipele în Europa. Meciul ăsta ne dă încredere că vom crește. Trebuie să legăm victoriile”, a declarat Florin Tănase.

Articolul precedent
PÂNĂ LA VICTORIA CU ȘELIMBĂR, CHINDIA S-A FĂCUT DE RÂS ÎN CUPĂ
Articolul următor
Profesorii amenință cu boicotul primei zile de școală, proteste pentru abrogarea Legii Bolojan
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

News

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Social 0
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Social 0
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Social 0
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița