GĂEȘTEANUL FLORIN TĂNASE A RATAT FINALUL NEBUN DINTRE RAPID ȘI FCSB

FCSB a remizat, scor 2-2, cu Rapid, deși în minutul 83 conducea cu 2-0. Dâmbovițeanul Florin Tănase a jucat timp de 70 de minute, iar când a ieșit echipa conducea cu 2-0. După meci, a spus, cu zâmbetul pe buze, că nu a văzut golul de 2-2, pentru că ”a simțit ceva” și a plecat la vestiar.

”Eu am plecat la vestiar, am simțit ceva. Se întâmplă, trebuie să fii concentrat până la final. Când te egalează pe final, e normal să pună presiune. Mai aveau timp să marcheze. Per total, nu meritau niciun punct în seara asta. Nu s-a resimțit oboseala. Cred că am făcut o partidă bună.

Rapid nu și-a creat șanse și e o echipă cu jucători valoroși. Consider că am făcut un meci bun. Trebuie să ne uităm spre viitor. Eu mă simt bine și cu siguranță o să facem meciuri din ce în ce mai bune.

Suntem obligați să dăm totul cu Aberdeen. Aberdeen nu e o echipă ușoară, dar am demonstrat de multe ori că ne putem bate cu echipele în Europa. Meciul ăsta ne dă încredere că vom crește. Trebuie să legăm victoriile”, a declarat Florin Tănase.