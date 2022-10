Furnissa: table scolare magnetice de calitate

1 0

In ceea ce priveste educatia in mediul scolar, o parte importanta o ocupa mobilierul si accesoriile din clasa. Acestea trebuie sa faciliteze invatamantul in siguranta si sa creeze o atmosfera primitoare, fiecare piesa din sala de clasa avand importanta sa.

Compania clujeana Furnissa pune la dispozitia unitatilor de invatamant un portofoliu extins de produse, dedicat atat invatamantului prescolar, cat si celui primar si universitar. La capitolul mobilier scolar, compania vine cu o gama larga de banci scolare, scaune, catedre scolare, dulapuri pentru rechizite, table scolare, mobilier pentru laboratoare de specialitate si pentru ateliere de arta, dar si vestiare. Astfel, ofera posibilitatea mobilarii intregii unitati dintr-un singur loc, la preturi echilibrate si cu satisfactia lucrului realizat cu accent pe calitate.

Pe langa mobilierul scolar bine realizat, cu forme ergonomice si materiale premium, o sala de clasa are nevoie de cel putin o tabla scolara, care sa fie indrumator in fixarea si aplicarea cunostintelor ce urmeaza a fi dobandite. Desi tehnologia prinde forme tot mai noi si se implica activ inclusiv in activitatea de predare, o tabla intr-o sala de clasa este inca de importanta majora. Aceasta ajuta atat la expunerea lectiilor, cat si la efectuarea exercitiilor, fiind o buna metoda de comunicare intre profesori si elevi.

Furnissa pune la dispozitia clientilor sai o gama variata de table scolare, reunind diferite forme, materiale de fabricare si moduri de utilizare. Iată principalele modele de table scolare ce fac parte din portofoliul companiei:

Table verzi, metalo-ceramice. Acestea sunt cele mai cunoscute table scolare, fiind concepute pentru scrisul cu creta. Sunt realizate in Germania din tabla rezistenta, de calitate, pentru durata indelungata de utilizare si pentru intretinere si montare usoara.

Table magnetice albe. Tot mai apreciate in invatamantul modern, tablele magnetice au avantajul dublului rol in activitatea didactica. Pot folosi drept panou de afisaj, prin prinderea planselor cu magneti, dar pot fi si scrise cu ajutorul markerelor speciale, nepermanente. De asemenea, majoritatea au spatiu dedicat pentru asezarea markerelor si a buretelui special.

Table scolare extinse.Fie ca este vorba despre tablele culisante, fie despre cele cu laterale rabatabile, aceste table scolare sunt cu adevarat utile in predarea intensiva. Au avantajul ca pot oferi suport pentru mai multe informatii in acelasi timp, dar si pe acela ca pot oferi elevilor oportunitatea de a exersa, fara grija spatiului disponibil. Din aceasta categorie fac parte si tablele rotative, care vin cu suport dedicat, astfel ca nu necesita montaj pe perete si pot fi deplasate oriunde.

Tot din categoria tablelor scolare fac parte si panourile de afisaj magnetice sau textile, dar si flipchart-urile.Acestea sunt ideale in mediile moderne de invatare, pentru ca insufla un aer performant, adaptat la cele mai noi metode de predare.

Cu experienta in crearea mobilierului si dotarea unitatilor de invatamant, Furnissa pune accentul pe acele piese pe care orice elev sau profesor se poate baza cu incredere. Realizate cu atentie la detalii si avand trainicia drept concept de baza, produsele comercializate de compania clujeana reprezinta una dintre cele mai bune alternative de pe piata, pentru momentul actual.