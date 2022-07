FRF A STABILIT PERIOADELE DE TRANSFERURI ÎN SEZONUL VIITOR

Astfel, în acest moment de aflăm în plină campanie de achiziții de vară pentru sezonul 2022-2023.Liga 1 începe în data de 16 iulie 2022, Liga 2 are startul la 6 august 2022, în timp ce Liga 3 debutează în data de 27 august 2022.

Tenismena a stabilit să încheie colaborarea cu Adrian Cruciat după Roland Garros. Motivul pentru care s-a debarasat de antrenor este „monotonia”. „Da, am terminat cu Adrian, am terminat după Roland-Garros, de comun acord. Cred că am avut o perioadă bună împreună, însă, la un moment dat, după câțiva ani de […]