FRB ANUNȚĂ MODIFICĂRILE DE ULTIMĂ ORĂ DIN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in Bucuresti, in data de 06.03.2023, cu cvorum de prezenta a 14 membri, a adoptat urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a sedintei Consiliului Director, cu adaugarea punctului “Strategia de calificare la JO Paris 2024 – Baschet 3×3”.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale Ordinare a Federatiei Romane de Baschet pentru data de 11.04.2023, ora 10:00. Se aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 2023. Urmeaza sa fie stabilita cu celeritate si supusa aprobarii Consiliului Director si locatia Adunarii Generale Ordinare FRB pe 2023.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea presedintelui FRB pentru semnarea acordului de parteneriat cu Federatia de Baschet din Israel pentru o perioada de 3 ani. Parteneriatul vizeaza asigurarea asistentei tehnice necesare pentru a ridica performantele sportive ale jucatorilor romani (consilier tehnic dl. Pini Gherson impreuna cu o echipa de tehnicieni din Israel – specialisti pe pregatire fizica, mental coaching, pregatire tehnica etc). Echipa de specialisti condusa de Pini Gherson va colabora si va consilia staff-urile tehnice ale loturilor nationale ale Romaniei. Se va organiza o prima intalnire in perioada 24-27.03.2023, pe grupe de lucru.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele colective tehnice ale loturilor nationale:

– lotul universitar masculin – staff-ul va fi format din antrenorul principal Dan Ioan, antrenorul secund Catalin Stefanescu, antrenor pregatire fizica Mihai Caprarescu si fizioterapeut Rudi Ivanoiu.

– lotul universitar feminin – staff-ul va fi format din antrenorul principal Dan Calancea, antrenorul secund Alina Serban

Delegatia Romaniei care va pleca la JMU 2023 va fi formata din 31 de persoane (16 la masculin + 15 la feminin). Urmeaza sa fie cooptat si un doctor in delegatie, pentru ambele echipe.

Tinand cont de faptul ca FRB va suporta cheltuielile de deplasare in China, aceste costuri pentru JMU 2023 vor fi incluse in bugetul FRB pe 2023.

– lotul U16 feminin – se vor purta discutii cu mai multi antrenori propusi de CCA si urmeaza sa fie aprobat staff-ul tehnic.

– lotul U16 masculin – se asteapta raspunsul antrenorului federal Claudiu Fometescu pentru functia de antrenor principal. Urmeaza sa fie aprobat staff-ul tehnic.

– lotul U18 feminin – staff-ul va fi format din antrenorul principal Loredana Ion, antrenorul secund Goran Vrkic (se asteapta un raspuns) si antrenor pregatire fizica Robert Munteanu.

– lotul U18 masculin – staff-ul va fi format din antrenorul principal Ciprian Enache si urmeaza sa fie stabiliti si restul membrilor staff-ului.

– lotul U20 feminin – staff-ul va fi format din antrenorul principal Madalin Piperea, antrenori secunzi Marian Enache si Larisa Toma. Urmeaza sa fie defintivat staff-ul tehnic.

5. Au fost prezentate in sedinta Consiliului Director mai multe rapoarte de activitate ale comisiilor si colegiilor FRB. Acestea vor fi incluse si prezentate de dl. Dan Berceanu in cadrul Adunarii Generale Ordinare FRB pe 2023, in cadrul Raportului de Activitate FRB pe 2022.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi reluarea Programului PerformBaschet, pe regiuni, incepand cu septembrie 2023. Actiunile vor fi incluse in bugetul FRB si vor fi realizate sub coordonarea Academiei Romane de Baschet.

La toate categoriile de varsta (juniori) se va include in programul saptamanal “antrenamentul de luni seara” (dupa un model unitar national).

7. AJB, AMMB si CCAC nu vor mai delega arbitri si oficiali de masa la competitiile de baschet (regionale, municipale, internationale) daca FRB nu a fost informata in prealabil despre organizarea acestora.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi organizarea de urgenta a unei sedinte online cu reprezentantii LNBM si LNBF, in data de 13.03.2023.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea datelor Turneului Final CN U16 Masculin – pentru 03-07 aprilie 2023.

10. Solicitarea Rapid Bucuresti pentru restanta cu CSM CSU Oradea. Tinand cont de faptul ca echipele nu au ajuns la un acord, se respecta decizia Consiliului Director din data de 21.12.2021, urmand ca restanta respectiva sa se joace cu L18 de la data programarii initiale a partidei din LNBM Mozzart Bet. Se aproba cu majoritate de voturi.

11. Memoriu depus de antrenoarea Octavia Cusceac in cazul jucatoarei Mihaela Panait. Conform istoricului sportivei Mihaela Panait, se constata ca antrenorul Octavia Cusceac este antrenorul formator al sportivei si astfel beneficiaza de cota din plata grilei de formare. Se aproba cu unanimitate de voturi.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi efectuarea platii catre CSS Bega Timisoara ca urmare a stingerii litigiului din instanta.

13. Cazul ABC Leii Bucuresti (sala improprie disputarii unui meci din CN U18 masculin si nerespectarea prevederilor din Anexele RGOC). Cazul este inaintat la Comisia de Disciplina si Etica Sportiva.

Totodata, se aproba cu unanimitate de voturi ca, in cazul in care se constata ca un club nu respecta obligatiile organizatorice asumate prin cererea de inscriere sau prin cererea de solicitare de organizare a unui meci/turneu, atunci clubul respectiv nu va mai primi dreptul de organizare a unui alt meci/turneu in sezonul respectiv.

Tinand cont de acestea, se aproba cu unanimitate de voturi ca toate structurile sportive organizatoare a unor meciuri/turnee din cadrul CN de juniori sa se asigure ca respecta Anexa 2 si Anexa 3 din RGOC, referitor la SSPA si DMSB in salile din care se disputa meciuri de baschet. Departamentele FRB, comisiile si colegiile FRB, toate AJB si AMBB, precum si structurile organizatoare, trebuie sa ia toate masurile de respectare a Anexelor din RGOC. Arbitrul principal sau comisarul delegat trebuie sa verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute in Anexele RGOC (SSPA si DMSB) iar in cazul in care se constata ca acestea nu sunt indepinite nu se va desfasura meciul respectiv iar echipa gazda (organizatoare) va pierde jocul prin forfait (20-0 fara punct in clasament).

14. Memoriul depus in cazul sportivului Matei Alexandru Gheorghiu. Se aproba cu unanimitate de voturi ca sportivul sa se transfere fara grila de transfer.

15. Memoriul depus de CSU Stiinta Bucuresti. Se aproba cu unanimitate de voturi ca in cazul prezentat sa se respecte decizia Consiliului Director din 27.09.2022 (in CN U15 o echipa trebuie sa se prezinte la meci cu minimum 10 sportivi).

16. Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea dreptului de joc (prin exceptare) urmatorilor sportivi:

Sofia Lapustea si Iulia Iclodean (NBS Cluj-Napoca) – pentru U17

Adrian Sandor (CSM Oradea) – pentru U17

Sebastian Ciobu (CS Valcea) – pentru U17

Maria Kindris (CSS Craiova) – pentru U17

Maria Carmen Dan (Dan Dacian Bucuresti) – pentru U17



17. Se aproba cu unanimitate de voturi includerea ca membru in CCCO a domnului Viorel Constantinescu.

18. Se aproba cu unanimitate de voturi ca FRB sa aplice la un proiect in cadrul Erasmus + pentru persoanele cu nevoi speciale.

19. Se aproba cu unanimitate de voturi procedura de lucru pentru modificarea si actualizarea regulamentelor FRB. Deciziile Consiliului Director vor fi publicate pe site-ul FRB si ulterior vor fi incluse in regulamentele FRB de catre angajatii Departamentului de Competitii (responsabil pentru ca aceste decizii ale Consiliului Director sa fie incluse in regulamente de catre angajatii Departamentului de Competitii – dl. Vlad Ghizdareanu).

20. Se aproba cu unanimitate de voturi ca FRB sa solicite eliberarea unor pasapoarte de serviciu pentru componentii loturilor nationale de baschet 3×3 pentru a facilita prezenta acestora la competitii internationale organizate in tari in care se solicita vize de intrare.

21. Se aproba cu unanimitate de voturi Strategia 3×3 pentru calificarea la JO de la Paris 2024. Se aproba componenta lotului de baschet 3×3 feminin (10 sportive) si a colectivului tehnic (in colectiv va fi inclus si dl. Vlad Ghizdareanu).

22. Se aproba cu unanimitate de voturi listele de arbitri si comisari pentru LNBM si LNBF. (se anexeaza listele aprobate).

23. Se aproba cu unanimitate de voturi adaugarea unui nou articol in RGOC – “La competitiile in care se stabileste o Taxa de Participare Turneu, clubul care nu achita aceasta obligatie (Taxa de Participare Turneu) nu va avea drept de joc la turneul respectiv”.

24. Se aproba cu unanimitate de voturi Cupa Federatiei (feminin) – cu 16 echipe participante; echipele vor juca numai cu jucatoare romance; sistemul va fi realizat pe trei faze – faza 1 (regional), faza 2 si turneul final. Urmeaza sa fie anuntat sistemul si calendarul competitional.

25. Se va propune cu celeritate spre aprobarea Consiliului Director un sistem competitional pentru play-out LNBF, in functie de numarul de participante.