FR BASCHET ÎNCEPE ANUNȚĂ ULTIMELE DETALII DESPRE CAMPIONATUL DE BABY ȘI MINIBASCHET

1 0

Federatia Romana de Baschet si partenerul Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) vor organiza in aceasta vara traditionalele intreceri de la malul marii dedicate celor mai mici baschetbalisti. Ca si in editia din 2021, intrecerile se vor disputa pe terenurile in aer liber din cadrul bazei sportive BTT de la Costinesti.

La fel ca in editiile precedente, intrecerile se vor desfasura de-a lungul a trei saptamani, pe categorii, astfel:

Saptamana 1 – perioada 12 -18 iunie – Festivalul National de BabyBaschet

Saptamana 2 – 19 -25 iunie – Festivalul National de MiniBaschet

Saptamana 3 – 26 iunie – 02 iulie – Campionatul National U12

CONDITII DE PARTICIPARE:

Festivalul National de BabyBaschet 2022

– copii nascuti in anul 2012 si mai mici

– taxa de participare:

inscrierile pana la 20.04.2022 taxa 600 lei / echipa,

inscrieri in perioda 21.04-04.05.2022 taxa 800 lei / echipa,

inscrieri intre 05.05-12.05.2022 taxa 1000 lei / echipa,

inscrieri dupa 12.05.2022 si pana la 48 de ore inainte de tragerea la sorti, taxa 2000 lei / echipa.

– fiecare echipa va avea tabel nominal care va contine minim 9, maxim 14 sportivi (cu viza medicala individuala), maxim 2 antrenori (posesori de carnet de antrenor cu viza anuala valabila si angajament la clubul pe care il reprezinta)

– un antrenor principal poate fi trecut pe tabelul unei singure echipe in cursul unei competitii / saptamana.

– echipele pot fi si mixte in competitia masculina (maxim 4 fete in lot; maxim 2 fete inscrise pe foaia de joc)

Festivalul National de MiniBaschet 2022

– copii nascuti in 2010 si mai mici

– taxa de participare:

inscrierile pana la 20.04.2022 taxa 600 lei / echipa,

inscrieri in perioda 21.04-04.05.2022 taxa 800 lei / echipa,

inscrieri intre 05.05-12.05.2022 taxa 1000 lei / echipa,

inscrieri dupa 12.05.2022 si pana la 48 de ore inainte de tragerea la sorti, taxa 2000 lei / echipa.

– fiecare echipa va avea tabel nominal care va contine minim 9, maxim 14 sportivi (cu viza medicala individuala), maxim 2 antrenori (posesori de carnet de antrenor cu viza anuala valabila si angajament la clubul pe care il reprezinta)

– un antrenor principal poate fi trecut pe tabelul unei singure echipe in cursul unei competitii / saptamana.

– echipele pot fi si mixte in competitia masculina (maxim 4 fete in lot; maxim 2 fete inscrise pe foaia de joc)

Pentru Festivalul de BabyBaschet si MiniBaschet la sedinta tehnica organizata inaintea inceperii competitiei, se vor prezenta tabelul nominal cu jucatorii participanti si viza medicala aplicata individual valabila pe toata perioada competitiei, si carnetul de antrenor cu angajament si viza anuala pentru sezonul 2021 – 2022.

Campionatul National U12, editia 2022

– copii nascuti in 2010 si mai mici

– obligativitatea ca echipa/clubul inscris sa participe in sezonul 2022-2023 in Campionatul National U13

– fiecare echipa va fi formata din minim 9, maxim 14 sportivi si maxim 2 antrenori (posesori de carnet de antrenori cu viza anuala valabila, angajament la clubul pe care il reprezinta si ambii cu minim Licenta C)

– sportivii trebuie sa fie legitimati la FR Baschet, cu vizele la zi (viza anuala FRB si viza medicala)

Pentru Campionatul National U12 la sedinta tehnica organizata inaintea inceperii competitiei, se vor prezenta legitimatiile sportivilor participanti, cu viza anuala penru sezonul 2021-2022, viza medicala valabila pe toata perioada competitiei, carnetul de antrenor cu angajament si viza anuala, si licenta FRB pentru antrenor minim categoria C cu viza anuala pentru sezonul 2021 – 2022.

Data limita pentru depunere a dosarelor pentru legitimarea sportivilor este 22.05.2022.

Dosarele vor contine: cerere de legitimare, copie certificat de nastere si 2 poze tip buletin pe hartie foto

Perioada de transfer pentru CN U12 este 16-22 mai 2022.

Tragerea la sorti pentru Festivalul de BabyBaschet si MiniBaschet va avea loc in data 03.06.2022 pe platforma zoom.

Tragerea la sorti pentru CN U12 va avea loc in cadrul sedintei tehnice, inainte de inceperea competitiei.