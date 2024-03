FOSTUL ANTRENOR AL CHINDIEI, DEZAMĂGIT DE REZULTATUL DIN WEEKEND

De ziua sa, aniversarea a 34 de ani, antrenorul Dragoș Militaru nu s-a ales cu cadoul mult dorit din partea jucătorilor săi. Unirea Dej a pierdut meciul de pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, scor 1-3.

„Aniversare e mai tristă pentru că nu am reușit un rezultat bun. În rest, ziua trebuie să rămână la fel pentru mine și nu numai, pentru oricine care e sărbătorit. Asta e, s-a nimerit să fie meciul astăzi și îmi pare rău că nu am putut să facem mai mult, în special pentru faptul că venisem după un meci foarte bun în deplasare la București, și pentru lumea care a venit astăzi în tribune să ne susțină după trei luni. Acum nu mai avem ce să facem, trebuie doar să ne uităm, să analizăm ce am greșit, ca să vedem în ultimele astea două meciuri câte puncte mai strângem și, apoi, când se trage linia, să vedem în ce grupă suntem și ce mai avem de făcut mai departe”, a comentat Dragoș Militaru la finalul jocului.

”Cred că noi am început foarte bine jocul, am avut minim trei situații, chiar ocazii, destul de mari. Nu am putut să fructificăm. Mă rezum doar la golul doi și trei al lor, care au fost două execuții foarte frumoase și cam asta cred că a făcut diferența. Au înscris din execuții foarte frumoase, pe un fond, în prima repriză, bun al nostru. Iar în repriza a doua, când revenisem în joc, la 2-1, din nou am luat un gol dintr-o execuție care se întâmplă o dată la câteva meciuri”, a mai spus Militaru despre joc, citat de liga2.prosport.ro.

Militaru e de părere că situația este aceeași pe care o știa încă de anul trecut. Și-ar fi dorit patru puncte din primele două jocuri din 2024, însă speră să obțină mai multe în următoarele două meciuri, pentru ca play-out-ul să îl înceapă dintr-o poziție mai apropiată de locurile care asigură salvarea de la retrogradare.

”E clar că noi aveam nevoie de puncte și nu putem să urcăm foarte mult în clasament în aceste etape. Dar trebuie să ne luptăm până la final. De asta am venit, am știut și în decembrie, când s-au încheiat primele 15 etape, că sunt patru meciuri din care dorim să scoate cât mai multe puncte și apoi lupta o să înceapă în play-out. Acolo o să fie 18 puncte. Acum mai sunt șase puse în joc, au fost 12. Din primele șase puncte am luat trei. Mi-aș fi dorit să fie patru sau șase, dar mai sunt două meciuri și trebuie să acumulăm puncte, să fim acolo, cât de cât, aproape de toți ceilalți. Nu este o situație nouă. Așa era și în noiembrie, așa a fost și în decembrie, așa am început și acum o săptămână. Nu s-a schimbat foarte mult, doar că am mai adăugat trei puncte săptămâna trecută. Dar trebuie să rămânem încrezători până la urmă, fiindcă lupta este până la capăt. Mai sunt 24 de puncte puse în joc”, a declarat Militaru.